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Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix

Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
РИА Новости. Эротическая польская мелодрама "365 дней", снятая Барбарой Бяловас и Томашем Мандесом, заняла первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix всего через два дня после того, как ее разместили на сервисе, сообщает IndieWire.

Картину, основанную на романе Бланки Липинска, зрители уже назвали "Польскими 50 оттенками серого". По их мнению, ее сюжет напоминает популярный американский фильм 2015 года.

© Ekipa (2020)Кадр из фильма "365 дней"
1 из 2Кадр из фильма "365 дней"© Ekipa (2020)© Focus Features (2015)Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого".
2 из 2Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого".© Focus Features (2015)1 из 2Кадр из фильма "365 дней"© Ekipa (2020)2 из 2Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого".© Focus Features (2015)

В ленте, которая успешна дебютировала в Польше в феврале этого года, также рассказывается об отношениях красавца-миллиардера с простой девушкой. Только в этот раз главный герой — босс сицилийской мафии Массимо (Мишель Морроне) похищает риэлтора Лору (Анна Мария Сиклуцка) и дает ей 365 дней, чтобы влюбиться в него.


По информации IndieWire, откровенных сцен в этом эротической фильме больше, чем в "Пятидесяти оттенках серого". Это и вдохновило многих пользователей TikTok снимать видео, на которых они показывают, какую реакцию у них вызвал просмотр "365 дней".

 

За несколько дней ролики с хештегом #365days в общей сложности набрали более 214 миллионов просмотров. В связи с этим резкую популярность в соцсети приобрела песня "Savage" рэперши Megan Thee Stallion. Оказалось, что именно на нее зрители чаще всего накладывают такие видео.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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