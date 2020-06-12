Юэн Макгрегор завершил развод с женой, пишут СМИ

Лидия Мартынова

Шотландский актер Юэн Макгрегор окончательно завершил развод с женой художником-постановщиком Ив Мавракис после 22 лет брака, сообщает Daily Mail.

Лауреат "Золотого глобуса" подал на развод в январе 2018 года (впервые пара подтвердила, что рассталась в октябре 2017 года). По информации издания, процесс так затянулся из-за того, что супруги никак не могли прийти соглашению из-за финансов.

У Макгрегора и Мавракис, которые поженились в 1995 году, четыре дочери: биологические Клара Матильда (24 года) и Эстер Роуз (18 лет) и приемные Джамиян (19 лет) и Анук (9 лет). Как сообщает Daily Mail, после расставания актер добровольно переводил деньги бывшей жене и детям (официально алименты не были оформлены), но супругу не устраивал размер финансовой помощи.

Предположительно причиной развода стал роман Юэна Макгрегора с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, с которой он вместе снимался в сериале "Фарго". В 2014 году их заметили целующимися на вечеринки Vanity Fair, которая традиционно проходит после церемонии вручения премии "Оскар".