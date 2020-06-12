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К России еще не привыкли? В Крыму оконфузились с поздравлением оккупантов

К России еще не привыкли? В Крыму оконфузились с поздравлением оккупантов

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В аннексированной Алуште напротив здания горадминистрации оккупанты вывесили плакат с поздравлением ко Дню России. При этом в названии страны была допущена ошибка — авторы плаката пропустили одну букву «с», написав «С Днем Росии». Ранее в Крыму задержали граждан РФ, якобы готовивших теракт в Симферополе.

Как сообщают РосСМИ, неграмотное поздравление бурно обсуждалось жителями Алушты в социальных сетях. Затем выяснилось, что ошибку в поздравлении оккупантам городские власти заметили только после установки. Через полчаса баннер сняли, но горожане успели его сфотографировать и обнародовать снимки в сети.

«Платить типографии за некачественно выполненную работу администрация города отказалась», — прокомментировали ситуацию в соцсети.

Ранее сообщалось, что в Крыму предупредили о возможности повторения экологической катастрофы.

Фото из соцсети

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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