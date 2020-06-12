Как найти общий язык со Знаками стихии Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Вадим Карасев

Все люди разные: к кому-то найти подход проще, к кому-то — сложнее. Астрологи расскажут, чем привлекательны и чем сложны могут быть люди, рожденные под влиянием стихии Воздуха.

Люди стихии Воздуха относятся к самым общительным Знакам. Представители трех воздушных Знаков — чаще всего веселые и яркие люди. С ними приятно находиться рядом, они обладают отличным чувством юмора и особой притягательностью.

Характеристика людей стихии Воздуха

Самое приятное в этих людях то, что им не нужно соответствовать. Они не требовательны в общении. По этой причине у них огромное количество друзей, знакомых и товарищей.

Они не будут корить окружающих за их недостатки. Наоборот, люди этой стихии помогаю людям принять себя такими, какие они есть. Сложность представителей воздушных Знаков заключается в некоторой непредсказуемости и безответственности. Они часто начинают дела и тут же их бросают, но не из-за лени, а потому, что на горизонте появляется что-то новое. За ними порой не угнаться, поэтому их близким приходится постоянно подстраиваться под их бешеный ритм жизни, что получается далеко не у всех.

Советы астрологов по общению с Близнецами

Это типичные и самые яркие представители стихии Воздуха. Близнецы общаются со всеми, всегда, в любой обстановке и в любом настроении. Даже если у них случаются большие жизненные проблемы, они все равно остаются в оптимистичном расположении духа.

От Близнецов вы вряд ли услышите нытьё и занудство, но они требуют того же и от окружающих. Они просто не будут с вами тесно и долго общаться, если вы постоянно фокусируетесь на неудачах и проблемах. Близнецы не любят токсичных и унылых людей.

Также Близнецам не нравится, когда собеседник не понимает их юмора и колкостей. Слишком серьезные, задумчивые и угрюмые люди их тоже раздражают. Если вы хотите быть близки с Близнецами, старайтесь быть более гибкими и позитивными.

Советы астрологов по общению с Весами

Весы — самые дипломатичные из воздушных Знаков Зодиака. Они легко прощают людям грубость, негатив, уныние и тревожность. Они не любят терять знакомых и друзей, поэтому умеют забыть любые обиды. Главное — не пользоваться их добротой, потому что Весы не прощают наглости и грубости.

Самый важный совет астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru касается флирта с Весами. Если они флиртуют, это не значит, что они разрешают переходить на следующий уровень. Флирт для них — это просто способ развлечься, расслабиться, пообщаться и получить удовольствие.

Весы очень спокойны, поэтому им непросто общаться с теми, кто постоянно кричит, ругается, провоцирует на негатив. Весам нравится гармония, а еще они любят и ценят себя. Поэтому если нарциссизм у вас вызывает негативные эмоции, придется забыть о плотном общении с Весами.

Советы астрологов по общению с Водолеями

Водолеи относятся к самым умным Знакам Зодиака. Они умеют находить общий язык с любыми людьми, но их больше интересуют те личности, которые помогут им в чем-то развиваться или просто будут полезными. Это не тонкий расчет, просто Водолеи не терпят пустую болтовню.

Водолеи — отличные друзья, коллеги и начальники. С ними можно и в огонь, и в воду. Того же они ждут и от вас. Если хочется впечатлить их, придется продемонстрировать верность, уважение, желание сблизиться и найти общий язык.

Представители данного Знака ценят честность и открытость. Их можно впечатлить эрудицией, начитанностью и неординарным мышлением. Им не свойственна зависть, но знакома ревность. Если вы попробуете найти им замену, у вас могут быть проблемы. Водолеи очень нуждаются в любви и внимании.