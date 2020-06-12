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"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok

"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok
РИА Новости. Российский шоумен Александр Ревва, известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил в сторис Instagram, что теперь и он есть в популярной соцсети TikTok. 

"Привет, меня зовут Артур Пирожков. Какой же я был тук-тук, что меня до сих пор не было в тикток. С сегодняшнего дня это моя официальная страница", — рассказал шоумен.

За первых несколько часов на страницу Пирожкова подписались тысячи пользователей, большинство из которых обрадовалось, что он появился в этой соцсети.


"Не ожидал, что вы здесь зарегистрируетесь. Думаю, будет весело и жарко", — написал @dr3slok.

"Будем ждать твоих юморных роликов!" — прокомментировала @kaunista108.

"Добро пожаловать", — присоединился к обсуждению @mazstyle2009.

Среди российских знаменитостей на видеоплатформе TikTok можно найти Андрея Малахова, Егора Крида, Филиппа Киркорова, группу Little big, Ольгу Бузову и других.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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