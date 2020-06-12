"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok

Анастасия Иванова

Российский шоумен Александр Ревва, известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, сообщил в сторис Instagram, что теперь и он есть в популярной соцсети TikTok.

"Привет, меня зовут Артур Пирожков. Какой же я был тук-тук, что меня до сих пор не было в тикток. С сегодняшнего дня это моя официальная страница", — рассказал шоумен.

За первых несколько часов на страницу Пирожкова подписались тысячи пользователей, большинство из которых обрадовалось, что он появился в этой соцсети.

"Не ожидал, что вы здесь зарегистрируетесь. Думаю, будет весело и жарко", — написал @dr3slok.

"Будем ждать твоих юморных роликов!" — прокомментировала @kaunista108.

"Добро пожаловать", — присоединился к обсуждению @mazstyle2009.

Среди российских знаменитостей на видеоплатформе TikTok можно найти Андрея Малахова, Егора Крида, Филиппа Киркорова, группу Little big, Ольгу Бузову и других.