Келли Кларксон подала на развод с Брэндоном Блэкстоком после семи лет брака

Вадим Карасев

38-летняя Келли Кларксон и 43-летний Брэндон Блэксток разводятся, сообщает пресса. Певица подала документы на расторжение брака, продлившегося почти семь лет. Внезапное решение поп-звезды расстаться с мужем вызвало недоумение у ее поклонников, но от комментариев она пока воздерживается.

Роман Келли и Брэндона начался через шесть лет после их знакомства. Десять месяцев потребовались Блэкстоку, чтобы понять, что он хочет связать свою жизнь с Кларксон, — о помолвке пара объявила в декабре 2012 года.





Брэндон Блэксток и Келли Кларксон

У супругов растут двое общих детей, шестилетняя дочь Ривер Роуз и четырехлетний сын Ремингтон Александр. Помимо них, Кларксон и Блэксток вместе воспитывали двух детей от его предыдущего брака, 19-летнюю Саванну и 14-летнего Сета.

Несколько лет назад певица рассказала СМИ, что убедила Брэндона сделать вазэктомию, а сама прошла через операцию по перевязке маточных труб, чтобы вновь не забеременеть.

Кларксон всегда с восхищением рассказывала о Блэкстоке в интервью, называя его особенным человеком в ее жизни, поэтому новость о разводе пары стала неожиданной для фанатов певицы.



