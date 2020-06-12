Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Келли Кларксон подала на развод с Брэндоном Блэкстоком после семи лет брака

Келли Кларксон подала на развод с Брэндоном Блэкстоком после семи лет брака

Келли Кларксон подала на развод с Брэндоном Блэкстоком после семи лет брака

38-летняя Келли Кларксон и 43-летний Брэндон Блэксток разводятся, сообщает пресса. Певица подала документы на расторжение брака, продлившегося почти семь лет. Внезапное решение поп-звезды расстаться с мужем вызвало недоумение у ее поклонников, но от комментариев она пока воздерживается.

Роман Келли и Брэндона начался через шесть лет после их знакомства. Десять месяцев потребовались Блэкстоку, чтобы понять, что он хочет связать свою жизнь с Кларксон, — о помолвке пара объявила в декабре 2012 года.


Брэндон Блэксток и Келли Кларксон

У супругов растут двое общих детей, шестилетняя дочь Ривер Роуз и четырехлетний сын Ремингтон Александр. Помимо них, Кларксон и Блэксток вместе воспитывали двух детей от его предыдущего брака, 19-летнюю Саванну и 14-летнего Сета.

Несколько лет назад певица рассказала СМИ, что убедила Брэндона сделать вазэктомию, а сама прошла через операцию по перевязке маточных труб, чтобы вновь не забеременеть.

Кларксон всегда с восхищением рассказывала о Блэкстоке в интервью, называя его особенным человеком в ее жизни, поэтому новость о разводе пары стала неожиданной для фанатов певицы.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Новое поколение Qashqai заметили на тестах
Новое поколение Qashqai заметили на тестах
10 слов-паролей для быстрого привлечения денег
10 слов-паролей для быстрого привлечения денег
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах
Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса
Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Келли Кларксон подала на развод с Брэндоном Блэкстоком после семи лет брака
Келли Кларксон подала на развод с Брэндоном Блэкстоком после семи лет
В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
В США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
Юэн Макгрегор завершил развод с женой, пишут СМИ
Юэн Макгрегор завершил развод с женой, пишут СМИ
Джигурда представил версию о появлении в крови Ефремова наркотиков
Джигурда представил версию о появлении в крови Ефремова наркотиков
Доктор Мясников осудил Ефремова и его окружение и припомнил друзей-бандитов
Доктор Мясников осудил Ефремова и его окружение и припомнил
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
В США акцию против расизма прервали члены Ку-клукс-клана с символикой Трампа
В США акцию против расизма прервали члены Ку-клукс-клана с символикой

Топ на сегодня

Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Келли Кларксон призналась, что поднимает руку на своих детей
Келли Кларксон заставила мужа сделать вазэктомию
Келли Кларксон призналась, что бьет детей
Муж Келли Кларксон согласился сделать вазэктомию