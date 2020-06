Компании США по производству контента для телеканалов интересуются Россией

Анастасия Иванова

Россия становится все более привлекательной для перспективного партнерства после пандемии коронавируса для американских компаний, занимающихся производством кино- и телефильмов. Таковы результаты панельной дискуссии, состоявшейся в ходе мероприятия под названием Key Buyers Event: Digital Edition, организованного промоутерским центром «Роскино». Об этом пишет американская газета Variety.

Старший вице-президент по международному совместному производству и приобретениям компании Lionsgate Марк Лордер и генеральный директор расположенной в Лос-Анджелесе фирмы Sonar Entertainment Дэвид Эллендер согласны с тем, что после улучшения ситуации с коронавирусом они будут смотреть и в сторону России. Как сказал Лорбер, он жил и работал в Москве над проектами компании Sony в период с 2005 года по 2006 год. По его словам, он надеется «вернуться в Россию и вновь начать там работать».

По словам Лорбера, в компании Lionsgate возник перерыв в работе в Соединенном Королевстве над телесериалом компании Би-би-си, однако он надеется, что съемки возобновятся в сентябре, и то же самое относится к «примерно к 20 эпизодам в Соединенных Штатах, работа над которыми из-за коронавируса была прекращена на разной стадии — подготовительной, предсерийной или окончательного монтажа». Правда, этой компании удалось в нужный момент завершить окончательный монтаж эпизода телесериала «Личная жизнь» (Love Life), который был показан 27 мая в Соединенных Штатах по телеканалу HBO Max.

По словам Эллендера, фирма Sonar, известная фильмом «Подводная лодка» (Das Boot), а также фильмом «Охотники» (Hunters) с участием Аль Пачино, снятого для интернет-сервиса Amazon Prime, продолжает окончательный монтаж «нескольких сериалов и надеется начать в 2021 году» работу над рядом новых проектов.

Лорбер со своей стороны, отметил, что внимательно знакомится с правилами в области безопасности, принятыми из-за коронавируса, а также следит за «некоторыми стриминговыми проектами, которые могут скоро начаться», поскольку они имеют «более широкие плечи» и возможность стать «подопытными кроликами».

«Я надеюсь, что за ними пойдем и мы», — добавил он.

Эллендер указал на наличие «изобилия платформ на российском рынке», а также на рост местного производства, в первую очередь на телевидении. Он особо отметил компанию Sputnik Vostok продюсера Алекса Кесселя, с которой компания Sonar поддерживает отношения. Он также подчеркнул, что это первая компания в России, продукция которой была показана как на канале Amazon Prime (телесериал «Лондонград»), так и на канале «Нетфликс», где состоялась премьера телесериала «Лучше, чем люди» (Better Than Us). На самом деле, «это открывает российское телевидение для международного рынка», добавил он.

«У Алекса четыре или пять шоу на российском рынке на крупных платформах, а также на некоторых новых каналах», — отметил Эллендер.

По его словам, «существует немало других потенциальных» российских игроков, которые могут оказаться хорошим вариантом.

«Эти творческие люди смотрят вокруг себя и говорят: «У нас имеются другие истории, о которых мы хотим рассказать всему миру, но еще мы хотим пригласить вас к совместной работе», — сказал он.