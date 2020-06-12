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"Красная линия": Кулеба объяснил, почему Украина не будет по требованию Венгрии менять языковой закон

"Красная линия": Кулеба объяснил, почему Украина не будет по требованию Венгрии менять языковой закон

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Прояснивший ситуацию с «венгерским» районом в Закарпатье министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что в закон «Об образовании» больше не будут вноситься дополнительные изменения по требованию Венгрии для разрешения конфликта относительно языка обучения на Закарпатье.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

По его словам, в 2017-м году между Украиной и Венгрией возник конфликт после принятия закона «Об образовании», который требует организовать обучение на украинском языке во всех школах на территории государства. Преподавание на языке коренных народов допускается в младших классах с постепенным вытеснением его из пятого класса и до завершения обучения.

«Я абсолютно убежден, что в наших силах урегулировать эту проблему… Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендаций Венецианской комиссии, высказанные к закону об образовании. Мы эти рекомендации выполнили», — подчеркнул Кулеба.

Министр привел пример, что Венецианская комиссия попросила продлить переходный период для перехода на новую систему обучения.

«Это красная линия. Я хочу сейчас четко озвучить для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании. Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закону „Об образовании“, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией», — сказал Кулеба.

Кроме того, министр добавил, что Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком, и это фундаментальное утверждение.

Как известно, после принятия образовательного закона Венгрия обвинила украинскую власть в нарушении прав национальных меньшинств, в частности — венгров Закарпатья. И вследствие этого начала блокировать заседания Совета Украина-НАТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дмитрий Кулеба представил нововведения, которые позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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