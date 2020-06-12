Le Figaro предрекает США участь СССР

Вадим Карасев

"Убийственная" политика Дональда Трампа ведет к тому, что по прошествии более тридцати лет после развала СССР та же участь ждет США.

Об этом на страницах французской Le Figaro (перевод RT) заявил обозреватель издания Николя Бавре.

Политика нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса, роста безработицы, падения ВВП и беспорядков, вызванных убийством Джорджа Флойда представителями правоохранительной системы, сеет хаос и раскалывает страну. По мнению автора статьи, поддержание беспорядков является главным элементом стратегии Трампа для переизбрания на второй срок.

Нынешний американский лидер раскачивает процесс распада нации и основ американской демократии своими радикальными политическими решениями, действуя в обход Конгресса.

Бавре считает, что Трамп "оставит США в руинах" в независимости об его победы или проигрыша на предстоящих выборах. Раскол в обществе и подрыв национального единства уже сегодня виден не вооруженным глазом. Теперь уже не идет речь о возвращении Америке "былого величия", теперь стоит задача вернуть США "былую сплоченность нации".

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