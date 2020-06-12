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Любовь Успенская обвинила коронавирус во влиянии на Ефремова перед ДТП

Любовь Успенская обвинила коронавирус во влиянии на Ефремова перед ДТПЛюбовь УспенскаяКадр: @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская отреагировала на аварию, устроенную в центре Москвы актером Михаилом Ефремовым. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

Исполнительница выразила сожаление из-за того, что, как подруга актера, не смогла предотвратить трагедию. По мнению певицы, одним из факторов случившегося стало то, что из-за пандемии коронавируса Ефремов остался «без дела». «Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению, и его эта участь не обошла стороной», — заявила она.

Успенская призналась, что перед трагедией актер позвонил ей. «От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило», — поделилась певица.

Она выразила соболезнования родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова и пообещала оказать им помощь. Успенская добавила, что злые комментарии не могут сделать Ефремову больнее. «Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал — его уже никто не накажет», — резюмировала исполнительница.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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