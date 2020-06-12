Лунный день сегодня 12 июня 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика может преподнести сюрпризы, и чтобы они были приятными, стоит прислушаться к советам астрологов. Они помогут провести день успешно и привлечь в жизнь благополучие.

Пятничный день обещает быть легким и позитивным, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставаться настороже. Влияние созвездия Рыб сказывается на настроении, и в эти сутки люди склонны к обидам. Сохранить позитивный настрой и не поддаваться на провокации позволят установки, произнесенные сразу послу пробуждения. Аффирмации можно проговаривать и в течение дня, чтобы уверенность помогала преодолевать возможные трудности.

Фаза Луны: 20-21 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах — время для творчества и физической активности. В пятницу хорошее настроение и уверенность в себе помогут преодолеть любые препятствия.

Магнитные бури: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Благоприятные дела 12 июня

Опасности и риски 12 июня

Домашние дела при Луне в Рыбах

творчество;получение новых знаний;ухаживающие процедуры;освобождение от дурных привычек;взаимопомощь;планирование.перенапряжение;невнимательность;дурное настроение;излишняя доверчивость;отказ от выполнения обещаний.

Убывающая Луна в Рыбах — отличное время для домашних хлопот. В пятничный день многих тянет к уюту, а значит, можно смело заниматься любыми работами по дому, в том числе продумывать новый дизайн интерьера, приобретать текстиль и украшения для дома. Наведение порядка и красоты позволит обновить энергетику жилища и сделать ее положительной.

Работа и деньги в пятницу

Луна в Рыбах убывает, и влияние этого союза сказывается на работоспособности, которая постепенно снижается. В пятницу внимание может рассеиваться, поэтому астрологи не рекомендуют загружать себя делами, связанными с большими умственными нагрузками. В эти сутки удачным будет завершение знакомых дел и планирование.

В отношении денег все складывается удачно, однако для того, чтобы не попасть в тупик, важно отказываться от авантюр и не доверять заманчивым предложениям от незнакомцев. При должном внимании любые операции пройдут удачно, но совершать крупные покупки не стоит из-за вероятности переплатить или получить некачественные товары или услуги.

Внешний вид по лунному календарю

Пятничный день — время наведения красоты. Новые наряды помогут почувствовать себя на высоте, а также привлечь внимание окружения к своей персоне, если это необходимо. Летний период — время ярких красок и натуральных тканей, а значит, выбирать стоит те предметы гардероба, которые будут удобны. Не лишними будут талисманы, защищающие от недоброжелателей и их энергетики.

Любовь и отношения сегодня

В пятницу под влиянием Венеры романтические свидания — идеальное времяпровождение для влюбленных. Гармоничное влияние Луны в Рыбах способствует крепким отношениям, поэтому можно смело знакомиться и флиртовать. Тем, кто находится в отношениях, стоит внимательно прислушиваться к партнерам, чтобы ненароком не обидеть их. День хорош и для дружеских встреч с целью развеяться и зарядиться прекрасным настроением на длительное время.

Настроение и здоровье 12 июня

В пятницу удача будет на стороне тех, кто привык притягивать в жизнь позитивные мысли и не расстраиваться по пустякам. В этот день важно заботиться о том, чтобы весь день прошел на волне успеха, и привлекать удачу с самого утра.

День благоприятен для умеренных физических нагрузок, которые будут поддерживать организм в тонусе. Даже легкая зарядка взбодрит и поможет включиться в работу, а также почувствовать себя на высоте. Не стоит оставлять без внимания водные процедуры.