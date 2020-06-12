Меладзе, Якубович и другие звезды, у которых были ДТП с пострадавшими или погибшими
Самой обсуждаемой за последние дни оказалась, к сожалению, весьма печальная новость — о серьезном ДТП в центре Москвы, которое спровоцировал Михаил Ефремов. Актер, известный в том числе и своим пристрастием к алкоголю, стал виновником гибели человека. Это не первый подобный случай: ранее в прессе уже не раз освещались истории, когда в авариях с участием знаменитостей были пострадавшие или погибшие.
Мы решили вспомнить, кто еще из звезд оказывался в похожих ситуациях. Сразу же отметим, что мы против любой травли и призываем не к тому, чтобы обрушиваться с критикой на знаменитостей, а к тому, чтобы лишний раз задуматься, какую ответственность мы все берем на себя, садясь за руль.
Ну, и надеемся, что новость об аварии с участием Ефремова хоть как-то повлияла на тех, для кого вождение в нетрезвом виде — обычное дело. Справедливости ради — большинство героев статьи, по официальной информации, в момент ДТП были трезвы.
Леонид Якубович
Почти 20 лет назад Леонид Якубович насмерть сбил пешехода в Подмосковье. Как установило следствие, погибший — 30-летний уроженец Киргизии — был сильно пьян, машина телеведущего же двигалась с небольшой скоростью. По словам самого Якубовича, он тогда только тронулся от светофора и ехал со скоростью не больше 40 километров в час. Тем не менее, как говорит ведущий, пешеход сильно ударился виском о зеркало машины. Через несколько дней мужчина умер в больнице. Дело в итоге было закрыто за отсутствием состава преступления, однако Якубович спустя годы рассказывал, что происшествие “до сих пор стоит перед глазами”.
Это внутри сидит. Я некоторое время вообще ездить не мог, — говорил бессменный ведущий программы “Поле чудес” в интервью двухлетней давности.
В 2012 году на трассе Киев — Обухов музыкальный продюсер Константин Меладзе сбил на своем автомобиле Lexus 32-летнюю женщину, которая скончалась на месте. От сильного удара погибшую отбросило на 15—20 метров. Как потом было установлено, прямо перед столкновением она выходила из маршрутки и не видела приближающейся машины. Все случилось в паре метров от пешеходного перехода. Следователи выяснили, что водитель пытался затормозить, но сделать этого не успел.
Пресса сообщала: Константину, согласно украинскому законодательству, грозит до восьми лет лишения свободы — несмотря на то что он был трезв, сам вызвал скорую и полицию на место происшествия, а в дальнейшем сотрудничал со следствием. Наказания удалось избежать: через неделю после трагедии родственники погибшей отказались от претензий к Меладзе. Сам продюсер заявил, что берет на попечительство двоих маленьких детей жертвы ДТП, оставшихся без матери. По словам знакомых погибшей, Константин пообещал купить детям жилье в Киеве и устроить их в университеты, когда они повзрослеют.
Как говорили в окружении продюсера, он тяжело переживал трагедию, тем более что до нее всегда был аккуратным водителем и не нарушал ПДД.
Эдвард Радзинский
Летом 2011 года в аварии с участием знаменитого телеведущего и драматурга погибла 24-летняя девушка. Пытаясь объехать пробку на одной из подмосковных трасс, Радзинский выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с другим внедорожником.
Пассажирка автомобиля, в который врезался ведущий, скончалась. Сам Радзинский был госпитализирован с сотрясением мозга, своей вины в аварии не отрицал. Против него было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения”, и следствие установило, что именно он являлся виновником ДТП. Однако три года спустя дело было прекращено по амнистии. Позднее с телеведущего взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба отцу погибшей девушки.
Гарик Сукачев
В 2009 году музыкант сбил пешехода, когда ехал на мотоцикле. Авария произошла в районе Химкинского кладбища. Как писала пресса, Harley-Davidson Сукачева врезался в мужчину, перебегавшего дорогу в 30 метрах до пешеходного перехода. Рокер попытался объехать человека, но не успел: последовал мощный удар, от которого оба оказались на асфальте. Прибывшие на место врачи зафиксировали у пешехода открытый перелом голени и бедра, у Сукачева — перелом лодыжки. Оба были госпитализированы.
Интересно, что когда СМИ сообщили об аварии, на связь с журналистами вышел москвич, который за восемь лет до того ДТП также пострадал от действий музыканта. Мужчина рассказал, что потерял ногу, попав под катер Сукачева! По словам пострадавшего, в 2001 году он с семьей отдыхал на Пестовском водохранилище в Московской области. Рокер не справился с управлением, и его катер понесся прямо на купавшихся людей. Мужчине винтом катера практически полностью отрезало ногу, вторая была серьезно поранена.
В январе 2013 года пресса снова рассказала об аварии с участием Гарика и его мотоцикла. Но выяснилось, что речь шла о все том же ДТП 2009 года, которое журналисты почему-то "подняли" и растиражировали спустя четыре года.
Дмитрий Дюжев
В 2011 году на Западе Москвы автомобиль Дмитрия Дюжева сбил 8-летнюю школьницу. Две сестры бежали через дорогу, и одна из них попала под колеса BMW актера, двигавшегося с небольшой скоростью, но не успевшего затормозить. Как позже выяснилось, проезжую часть девочки переходили в неположенном месте.
К счастью, школьница отделалась ушибами и ссадинами. Сам Дюжев говорил журналистам, что сильно переживает по поводу состояния здоровья ребенка и готов оплатить лечение. По словам родителей пострадавшей, актер действительно периодически звонил им и узнавал, как чувствует себя девочка.
Очевидцы происшествия подтвердили, что актер сразу же выбежал из машины и стал оказывать помощь ребенку. Дмитрий также прошел медицинское освидетельствование, показавшее, что он был трезв.
Николай Дроздов
Осенью 2016 года Николай Дроздов совершил на своем Suzuki Grand Vitara наезд на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Ведущий программы “В мире животных” рассказывал прессе, что они с женой уже сворачивали к своему двору, так что ехали с небольшой скоростью. Однако на переходе неожиданно появилась женщина.
Я ее увидел, но сначала подумал, что она остановится, — это, конечно, моя грубейшая ошибка. Когда понял, что женщина не останавливается, то сразу ударил по тормозам. Не знаю, что случилось, но машина резко дернулась. Может, потому, что я краем ботинка зацепил и педаль газа, — комментировал инцидент Дроздов.
У женщины выявили перелом костей таза. При этом она попросила журналистов "не прессинговать" телеведущего и рассказала, что он "достойно повел себя", пообещав оплатить все затраты на ее лечение.
По словам Дроздова, это было первое ДТП в его жизни, при том, что он водит машину с конца 60-х годов.
Витас
Певец Виталий Грачев, известный как Витас, семь лет назад на своем автомобиле Infinity сбил велосипедистку в районе ВВЦ в Москве. Девушка, к счастью, получила не очень серьезные травмы — ушибы руки и ноги. А вот поведение самого Витаса вызвало большой скандал: видео с места происшествия попало в интернет, и многие заподозрили, что водитель был нетрезв.
Артист не только не оказал никакой помощи пострадавшей, но и отказался выходить из машины: сотрудникам полиции пришлось буквально "скрутить" знаменитость. Певец пытался драться с полицейскими и оскорблял их. Очевидцы рассказывали, что Витас угрожал окружающим муляжом пистолета и предпринял попытку скрыться с места аварии, повредив две чужих машины.
После аварии продюсер артиста заявил, что за рулем вообще был не Витас, а его водитель. Тем не менее певцу грозил тюремный срок: против него возбудили два уголовных дела. Пострадавшая велосипедистка заявила об угрозах со стороны музыканта, также его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Все закончилось сравнительно благополучно для Витаса — лишением прав на полтора года и штрафом в 100 тысяч рублей.
Валерий Николаев
В случае актера Валерия Николаева тоже, очевидно, виной всему алкоголь. Четыре года назад Николаев попал в криминальные сводки, когда совершил целый ряд серьезных нарушений в течение нескольких дней — в том числе он сбил пожилую женщину и устроил гонку с полицейскими. Как выяснилось на суде, к тому моменту на счету актера было примерно два десятка нарушений ПДД всего за полгода.
На женщину Николаев наехал в районе Чистых прудов, причем сразу после инцидента скрылся с места аварии. У пострадавшей врачи зафиксировали перелом трех ребер и многочисленные ушибы.
На следующий день Валерия все-таки задержали, но перед этим он успел протаранить несколько машин (включая автомобиль ГИБДД) и наехать на сотрудника дорожной полиции. Проходить экспертизу на содержание алкоголя в крови актер отказался: как пишет пресса, он явно был пьян.
Артисту грозило тюремное заключение, однако он отделался 10 днями в следственном изоляторе. Валерий извинился перед общественностью и заявил, что его проделки на дорогах связаны со стрессом и нервным напряжением. Последние несколько лет Николаев, по его словам, не употребляет алкоголь.
Мы еще раз призываем всех водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения — и разумеется, помнить об огромной опасности алкоголя. Всем безаварийного вождения и ровных дорог!