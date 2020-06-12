Меладзе, Якубович и другие звезды, у которых были ДТП с пострадавшими или погибшими

Вадим Карасев

Самой обсуждаемой за последние дни оказалась, к сожалению, весьма печальная новость — о серьезном ДТП в центре Москвы, которое спровоцировал Михаил Ефремов. Актер, известный в том числе и своим пристрастием к алкоголю, стал виновником гибели человека. Это не первый подобный случай: ранее в прессе уже не раз освещались истории, когда в авариях с участием знаменитостей были пострадавшие или погибшие.

Мы решили вспомнить, кто еще из звезд оказывался в похожих ситуациях. Сразу же отметим, что мы против любой травли и призываем не к тому, чтобы обрушиваться с критикой на знаменитостей, а к тому, чтобы лишний раз задуматься, какую ответственность мы все берем на себя, садясь за руль.

Ну, и надеемся, что новость об аварии с участием Ефремова хоть как-то повлияла на тех, для кого вождение в нетрезвом виде — обычное дело. Справедливости ради — большинство героев статьи, по официальной информации, в момент ДТП были трезвы.





Леонид Якубович

Почти 20 лет назад Леонид Якубович насмерть сбил пешехода в Подмосковье. Как установило следствие, погибший — 30-летний уроженец Киргизии — был сильно пьян, машина телеведущего же двигалась с небольшой скоростью. По словам самого Якубовича, он тогда только тронулся от светофора и ехал со скоростью не больше 40 километров в час. Тем не менее, как говорит ведущий, пешеход сильно ударился виском о зеркало машины. Через несколько дней мужчина умер в больнице. Дело в итоге было закрыто за отсутствием состава преступления, однако Якубович спустя годы рассказывал, что происшествие “до сих пор стоит перед глазами”.

Это внутри сидит. Я некоторое время вообще ездить не мог, — говорил бессменный ведущий программы “Поле чудес” в интервью двухлетней давности.





Леонид ЯкубовичКонстантин Меладзе

В 2012 году на трассе Киев — Обухов музыкальный продюсер Константин Меладзе сбил на своем автомобиле Lexus 32-летнюю женщину, которая скончалась на месте. От сильного удара погибшую отбросило на 15—20 метров. Как потом было установлено, прямо перед столкновением она выходила из маршрутки и не видела приближающейся машины. Все случилось в паре метров от пешеходного перехода. Следователи выяснили, что водитель пытался затормозить, но сделать этого не успел.





Константин Меладзе

Пресса сообщала: Константину, согласно украинскому законодательству, грозит до восьми лет лишения свободы — несмотря на то что он был трезв, сам вызвал скорую и полицию на место происшествия, а в дальнейшем сотрудничал со следствием. Наказания удалось избежать: через неделю после трагедии родственники погибшей отказались от претензий к Меладзе. Сам продюсер заявил, что берет на попечительство двоих маленьких детей жертвы ДТП, оставшихся без матери. По словам знакомых погибшей, Константин пообещал купить детям жилье в Киеве и устроить их в университеты, когда они повзрослеют.

Как говорили в окружении продюсера, он тяжело переживал трагедию, тем более что до нее всегда был аккуратным водителем и не нарушал ПДД.





Эдвард Радзинский

Летом 2011 года в аварии с участием знаменитого телеведущего и драматурга погибла 24-летняя девушка. Пытаясь объехать пробку на одной из подмосковных трасс, Радзинский выехал на своем внедорожнике на встречную полосу, где столкнулся с другим внедорожником.

Пассажирка автомобиля, в который врезался ведущий, скончалась. Сам Радзинский был госпитализирован с сотрясением мозга, своей вины в аварии не отрицал. Против него было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения”, и следствие установило, что именно он являлся виновником ДТП. Однако три года спустя дело было прекращено по амнистии. Позднее с телеведущего взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба отцу погибшей девушки.





Эдвард Радзинский

Гарик Сукачев

В 2009 году музыкант сбил пешехода, когда ехал на мотоцикле. Авария произошла в районе Химкинского кладбища. Как писала пресса, Harley-Davidson Сукачева врезался в мужчину, перебегавшего дорогу в 30 метрах до пешеходного перехода. Рокер попытался объехать человека, но не успел: последовал мощный удар, от которого оба оказались на асфальте. Прибывшие на место врачи зафиксировали у пешехода открытый перелом голени и бедра, у Сукачева — перелом лодыжки. Оба были госпитализированы.





Гарик Сукачев

Интересно, что когда СМИ сообщили об аварии, на связь с журналистами вышел москвич, который за восемь лет до того ДТП также пострадал от действий музыканта. Мужчина рассказал, что потерял ногу, попав под катер Сукачева! По словам пострадавшего, в 2001 году он с семьей отдыхал на Пестовском водохранилище в Московской области. Рокер не справился с управлением, и его катер понесся прямо на купавшихся людей. Мужчине винтом катера практически полностью отрезало ногу, вторая была серьезно поранена.

В январе 2013 года пресса снова рассказала об аварии с участием Гарика и его мотоцикла. Но выяснилось, что речь шла о все том же ДТП 2009 года, которое журналисты почему-то "подняли" и растиражировали спустя четыре года.





Дмитрий Дюжев

В 2011 году на Западе Москвы автомобиль Дмитрия Дюжева сбил 8-летнюю школьницу. Две сестры бежали через дорогу, и одна из них попала под колеса BMW актера, двигавшегося с небольшой скоростью, но не успевшего затормозить. Как позже выяснилось, проезжую часть девочки переходили в неположенном месте.

К счастью, школьница отделалась ушибами и ссадинами. Сам Дюжев говорил журналистам, что сильно переживает по поводу состояния здоровья ребенка и готов оплатить лечение. По словам родителей пострадавшей, актер действительно периодически звонил им и узнавал, как чувствует себя девочка.

Очевидцы происшествия подтвердили, что актер сразу же выбежал из машины и стал оказывать помощь ребенку. Дмитрий также прошел медицинское освидетельствование, показавшее, что он был трезв.





Дмитрий Дюжев

Николай Дроздов

Осенью 2016 года Николай Дроздов совершил на своем Suzuki Grand Vitara наезд на 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". Ведущий программы “В мире животных” рассказывал прессе, что они с женой уже сворачивали к своему двору, так что ехали с небольшой скоростью. Однако на переходе неожиданно появилась женщина.

Я ее увидел, но сначала подумал, что она остановится, — это, конечно, моя грубейшая ошибка. Когда понял, что женщина не останавливается, то сразу ударил по тормозам. Не знаю, что случилось, но машина резко дернулась. Может, потому, что я краем ботинка зацепил и педаль газа, — комментировал инцидент Дроздов.





Николай Дроздов с женой Татьяной

У женщины выявили перелом костей таза. При этом она попросила журналистов "не прессинговать" телеведущего и рассказала, что он "достойно повел себя", пообещав оплатить все затраты на ее лечение.

По словам Дроздова, это было первое ДТП в его жизни, при том, что он водит машину с конца 60-х годов.





Витас

Певец Виталий Грачев, известный как Витас, семь лет назад на своем автомобиле Infinity сбил велосипедистку в районе ВВЦ в Москве. Девушка, к счастью, получила не очень серьезные травмы — ушибы руки и ноги. А вот поведение самого Витаса вызвало большой скандал: видео с места происшествия попало в интернет, и многие заподозрили, что водитель был нетрезв.

Артист не только не оказал никакой помощи пострадавшей, но и отказался выходить из машины: сотрудникам полиции пришлось буквально "скрутить" знаменитость. Певец пытался драться с полицейскими и оскорблял их. Очевидцы рассказывали, что Витас угрожал окружающим муляжом пистолета и предпринял попытку скрыться с места аварии, повредив две чужих машины.





Витас

После аварии продюсер артиста заявил, что за рулем вообще был не Витас, а его водитель. Тем не менее певцу грозил тюремный срок: против него возбудили два уголовных дела. Пострадавшая велосипедистка заявила об угрозах со стороны музыканта, также его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Все закончилось сравнительно благополучно для Витаса — лишением прав на полтора года и штрафом в 100 тысяч рублей.





Валерий Николаев

В случае актера Валерия Николаева тоже, очевидно, виной всему алкоголь. Четыре года назад Николаев попал в криминальные сводки, когда совершил целый ряд серьезных нарушений в течение нескольких дней — в том числе он сбил пожилую женщину и устроил гонку с полицейскими. Как выяснилось на суде, к тому моменту на счету актера было примерно два десятка нарушений ПДД всего за полгода.

На женщину Николаев наехал в районе Чистых прудов, причем сразу после инцидента скрылся с места аварии. У пострадавшей врачи зафиксировали перелом трех ребер и многочисленные ушибы.





Валерий Николаев

На следующий день Валерия все-таки задержали, но перед этим он успел протаранить несколько машин (включая автомобиль ГИБДД) и наехать на сотрудника дорожной полиции. Проходить экспертизу на содержание алкоголя в крови актер отказался: как пишет пресса, он явно был пьян.

Артисту грозило тюремное заключение, однако он отделался 10 днями в следственном изоляторе. Валерий извинился перед общественностью и заявил, что его проделки на дорогах связаны со стрессом и нервным напряжением. Последние несколько лет Николаев, по его словам, не употребляет алкоголь.





Мы еще раз призываем всех водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения — и разумеется, помнить об огромной опасности алкоголя. Всем безаварийного вождения и ровных дорог!