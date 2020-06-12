Меморандум МВФ по Украине — рост тарифов ЖКХ, закрытие больниц и школ

Анастасия Иванова

Международный валютный фонд (МВФ), опубликовал на своем сайте письмо о намерениях и меморандум экономической и финансовой политики в отношении Украины.

Эти документы были подписаны президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в качестве запроса о кредите. Публикация появилась 11 июня.

В представленных материалах сказано, что после выделения первого транша в размере $ 2,1 млрд намечены четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Пересмотры завершатся соответственно 1 сентября и 1 декабря текущего года, 15 мая и 15 октября — следующего.

Предполагается, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по 690 млн долларов, а по итогам двух пересмотров в следующем году — суммарно $ 1,5 млрд.

Для этого Украина должна:

— утвердить до конца июня планы сокращения «проблемных кредитов» госбанков;

— пересмотреть до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения;

— принять порядок упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

Затем до конца сентября Украина обязана расширить полномочия набсовета НАК «Нафтогаз Украины» в его уставе, привести корпоративное управление в других госкомпаниях с стандартам ОЭСР и все подготовить для запуска 1 января единых юрлиц налоговой и таможенных служб.

К концу октября следует внести изменения в положения о Фонде гарантирования вкладов и законы «для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов», а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

До конца ноября Киев должен обеспечить принятие новых правок в закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам с учетом принимаемых банками рисков.

Наконец, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с коронавирусом. В целях «эффективного использования бюджетных средств» предусмотрено дальнейшее финансовое удушение украинского здравоохранения, а также сокращение сети школ и увольнение учителей.

Напомним, после внезапной отмены трехлетней согласованной с Киевом программы EFF, МВФ заменил ее на программу stand-by, которая предусматривает не только значительно меньшее количество средств, но и неопределенный срок времени на ее согласование.

Как сообщало ИА Newstes, 4 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что МВФ не требует повышения тарифов на отопление. Однако одураченным украинцам не удастся поймать его на вранье — ведь кредитор требует их не повысить, а только «пересмотреть».