Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Мурашко: «Масочный режим должен сохраняться»

Михаил Мурашко: «Масочный режим должен сохраняться»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что гражданам страны рано снимать маски. Ограничительные меры должны оставаться во всех регионах Российской Федерации.

В своем интервью федеральному каналу глава Минздрава сообщил, что вирус сохраняет в регионах плавающий коэффициент репродукции. По-другому явление называют «вирусными качелями», когда в один день фиксируется снижение количества заразившихся коронавирусом, а на другой день цифры резко возрастают.  - Как показывают результаты тестов, в стране появились люди, имеющие специфический иммунитет к инфекции – отметил Михаил Мурашко – тем не менее популяционный иммунитет в России пока отсутствует.

В этой связи руководитель Минздрава считает, что будет правильным сохранять определенные ограничения во всех субъектах Федерации. Это, например, относится к ношению масок, обработке рук после походов на улицу, использование антисептиков, пишет ТАСС. Важно прислушиваться к рекомендациям медиков и представителей региональных оперативных штабов по борьбе с COVID-19 – отметил Мурашко – от этого зависит безопасность каждого из нас.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным пузырем"
В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным
Архивы "Кинотавра": как Елена Лядова, Полина Гагарина, Анна Михалкова и столичный светский десант будоражили Сочи
Архивы "Кинотавра": как Елена Лядова, Полина Гагарина, Анна Михалкова
Центр Москвы оказался частично обесточен
Центр Москвы оказался частично обесточен
Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада на Кавказ
Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада
"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok
"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok
Официально. Украина получила первый транш от МВФ
Официально. Украина получила первый транш от МВФ
В Швейцарии отказываются от продаж пирожного "голова мавра" из-за расистского названия
В Швейцарии отказываются от продаж пирожного "голова мавра" из-за
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
В Молдавии могут вернуть вынужденные отпуска и ограничение транспорта
В Молдавии могут вернуть вынужденные отпуска и ограничение транспорта
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
«Перемога» — Украина повысила свой статус в НАТО до уровня Грузии
«Перемога» — Украина повысила свой статус в НАТО до уровня Грузии

Топ на сегодня

Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под

Еще по теме

Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
В Минздраве рассказали о состоянии не начавших лечение от коронавируса вовремя
Минздрав рассказал о разработке тестов на антитела в плазме
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной