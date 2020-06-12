Михаил Мурашко: «Масочный режим должен сохраняться»

Вадим Карасев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что гражданам страны рано снимать маски. Ограничительные меры должны оставаться во всех регионах Российской Федерации.

В своем интервью федеральному каналу глава Минздрава сообщил, что вирус сохраняет в регионах плавающий коэффициент репродукции. По-другому явление называют «вирусными качелями», когда в один день фиксируется снижение количества заразившихся коронавирусом, а на другой день цифры резко возрастают. - Как показывают результаты тестов, в стране появились люди, имеющие специфический иммунитет к инфекции – отметил Михаил Мурашко – тем не менее популяционный иммунитет в России пока отсутствует.

В этой связи руководитель Минздрава считает, что будет правильным сохранять определенные ограничения во всех субъектах Федерации. Это, например, относится к ношению масок, обработке рук после походов на улицу, использование антисептиков, пишет ТАСС. Важно прислушиваться к рекомендациям медиков и представителей региональных оперативных штабов по борьбе с COVID-19 – отметил Мурашко – от этого зависит безопасность каждого из нас.