Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль, заключает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Одновременно он подчеркивает, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам медиков, передает РИА Новости.

По словам Мурашко, полностью снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни пока еще все равно рано. Он указывает, что масочный режим в стране должен сохраняться еще какое время. «Пока рано собираться большими компаниями», — предупреждает глава Минздрава. Он поясняет, что популяционный иммунитет к COVID-19 в целом пока не сформирован. При этом он указывает, что людей с антителами к коронавирусу в России становится все больше.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинников в свою очередь говорит о том, что объявлять о полной победе над вирусом в стране преждевременно. В Роспотребнадзоре такую победу и вовсе считают невозможной.

За последние сутки в стране выявили почти девять тысяч новых случаев заражения, всего с начала эпидемии инфицированы свыше 500 тысяч человек. С июня в регионах начали постепенно снимать ограничительные меры. Например, в Москве упразднен режим самоизоляции и отменены пропуска.