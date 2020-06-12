Модный дайджест: от новой должности Винни Харлоу до инсайдов о работе с Анной Винтур

Вадим Карасев

У работников "Макдоналдса" появилась модная униформа, Винни Харлоу стала амбассадором Puma, а мир моды продолжают потрясать расовые скандалы на фоне протестов Black Lives Matter — об этом и многом другом в нашем традиционном дайджесте.

1.Бренд Victoria Andreyanova создал новую форму для "Макдоналдса" в России

В честь 30-летия присутствия компании "Макдоналдс" в России бренд Victoria Andreyanova создал новую форменную одежду для сотрудников.

Я четко поставила для себя задачу: от сферы услуг к сфере гостеприимства. Клиенты — гости, персонал — приветливые хозяева. Это сразу задало принципиально иной вектор в работе и в результате создало настроение всего проекта,

— рассказала о работе дизайнер Виктория Андреянова.





Всего в коллекции представлено 24 комплекта формы. Для менеджеров выбраны образы в деловом стиле — монохромные рубашки с галстуком, а для работников кухни и зала разработаны яркие платья с поясом, свитшоты, фантазийные асимметричные фартуки с вышивкой.

В съемке, автором которой стала Катя Туркина, приняли участие сами сотрудники "Макдоналдс".





2.Винни Харлоу стала международным амбассадором Puma

Модель Винни Харлоу начала сотрудничество со спортивным брендом Puma и присоединилась к Каре Делевинь и Селене Гомес, которые уже являются амбассадорами марки.

За последние несколько недель мы стали свидетелями несправедливости, дискриминации и полицейского произвола, с которым сталкиваются темнокожие люди как в Америке, так и во всем мире. Поэтому для меня важно сотрудничать с брендом, который дает возможность защищать людей и поддерживать организации, меняющие порядки в обществе,

— поделилась эмоциями модель.





Винни Харлоу

Напомним, что Винни является не только моделью, но и активисткой. В первую очередь она поддерживает людей с витилиго (нарушением пигментации кожи). В качестве амбассадора Puma девушка планирует активно сотрудничать и с фондом The Trayvon Martin, который занимается поддержкой жертв криминальных преступлений.

3.Chanel представила круизную коллекцию в виртуальном формате

Круизное шоу французского бренда в этом году должно было пройти на Капри. Как известно, из-за пандемии этим и многим другим планам в модной и не только индустрии не суждено было сбыться. Но совсем отказываться от привычного календаря в Chanel не стали.

Круизный показ, пусть и с опозданием, но все-таки провели — правда, в виртуальном формате. Показ заменили семиминутным видео, в котором модели представили новую коллекцию "Баллада о Средиземноморье" от Виржини Виар. Курортное настроение постарались поддержать декорациями: модели ходят по гальке, сидят за белоснежными столиками и позируют на фоне моря. Саундтрек к видео записала трансгендерная венесуэльская певица и музыкант Arca.

4.Бывшие сотрудники Vogue прокомментировали извинения Анны Винтур в адрес темнокожих

На этой неделе главный редактор американского Vogue признала, что журнал не уделял достаточно внимания поддержке темнокожих сотрудников и дизайнеров. Обращение Винтур предсказуемо вызвало ажиотаж в сети. Знаменитый инстаграм-аккаунт @diet_prada собрал и мнения с другой стороны "баррикад".

После публикации выдержки из письма Винтур в прессе в соцсетях стали высказываться бывшие сотрудники издания, делясь своими впечатлениями от общения с самой влиятельной женщиной мира моды.

Так, бывший медиапланер Vogue Шелби Кристи сказала, что это был "самый трудный и печальный" опыт в ее жизни, добавив, что издевательства со стороны белых коллег были невыносимы. Так, она рассказала, что на одной из встреч с диджитал-отделом белый мужчина-руководитель, обвешанный золотыми цепями, зачитал им рэп в качестве старта совещания. Шелби сообщила об этом в HR-отдел, но никаких мер принято не было. Девушка также отметила, что темнокожие работники с высокой квалификацией занимали более низкие должности, чем могли бы, получали меньшие зарплаты и часто получали дополнительные обязанности.

Высказалась также и Нур Тагури — журналистка, чью фотографию в Vogue однажды подписали другим именем. Ее перепутали с пакистанской актрисой Нур Бухари. Она также отметила, что Анна Винтур так и не извинилась перед ней за эту ошибку.

5.Томми Дорфман обвинил бренд Salvatore Ferragamo в трансфобии и расизме

Многие знаменитости и модные бренды выразили свою солидарность с протестами под лозунгом Black Lives Matter, но, похоже, не все поверили в искренность этих поступков.





Томми Дорфман

Так, актер, модель и активист Томми Дорфман выступил с обвинениями в адрес бренда Savlatore Ferragamo, с которым он работал в качестве фотографа над кампанией Viva Viva в начале этого года. Дорфман, который идентифицирует себя как небинарную персону, обвинил бренд в расизме и трансфобии.





Люди, которые управляют этой компанией, являются расистами, трансфобами и не одобряют бодипозитив. Они скажут: "Но мы ведь нанимали темнокожих и трансгендеров", что правда, но это сделано под давлением. И они не относятся к ним как к равным. Я слышал разговор с участием их креативного директора, в котором спрашивали, могут ли они в фотошопе сделать черную модель белой,

— написал Дорфман в своих сторис.





Представители бренда слова Томми пока никак не прокомментировали.