Мурашко оценил ситуацию по Covid-19 в стране: 21 регион «спокоен пока»

Лидия Мартынова

В России сейчас более 20 регионов, в которых наблюдается спокойная ситуация по коронавирусу, в том числе улучшение результатов показывает и Москва. Об этом глава Минздрава страны Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных всё-таки эпидемиологический процесс течёт», — сказал министр.

Из этого числа, по словам Мурашко, можно выделить лишь несколько регионов. в которых ситуация выглядит наиболее благоприятной, в частности, это Тюменская область. А Москва, как отметил министр, «даёт хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших».

Мурашко добавил, что сейчас всем жителям России, даже в благополучных регионах, стоит продолжать соблюдать меры предосторожности.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по словам мэра Москвы Сергея Собянина, массовая вакцинация от Covid-19 в столице может начаться в декабре.