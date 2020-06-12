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На Днепропетровщие полицейский расстрелял безоружного подростка

На Днепропетровщие полицейский расстрелял безоружного подростка

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В пятницу, 12 июня, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, огласили о подозрении бывшему оперуполномоченному одного из отделов Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области. В вину полицейскому вменяется умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений и превышение власти либо служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ходе расследования убийства полицейскими 5-летнего в Переяславе.

Речь идет о событиях двухлетней давности. В августе 2018 года два сотрудника полиции безосновательно заподозрили двух несовершеннолетних в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Пытаясь задержать ребят прямо на улице, правоохранители начали их преследовать. В какой-то момент один из убегающих мальчишек перецепился и упал на землю. Сотруднику сектора превенции не составило труда его задержать. Однако для пущего устрашения он произвел в 17-летнего парня два выстрела.

— Потерпевший получил огнестрельное пулевое проникающее ранение, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-секретарь управления ГБР Александр Белка. — Одна из пуль застряла в правом легком подростка, хирурги не рискнули ее удалять. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, повреждение квалифицируется как тяжелое. Но, несмотря на явное нарушение закона, сотрудники Нацполиции Кривого Рога целый год скрывали ведомости об этом. Более того, виновник инцидента был переведен из отдела превенции в оперуполномоченные. Только в августе прошлого года было начато следствие по данному факту, которое расследовал… орган полиции, где работал подозреваемый. Но фактически никакого расследования не велось.

И лишь в апреле этого года, когда материалы уголовного производства попали в территориальное управление Госбюро расследований, расположенного в Полтаве, дело сдвинулось с мертвой точки. Следователям ГБР потребовалось менее двух месяцев, чтобы собрать доказательную базу для привлечения виновного к ответственности. Они подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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