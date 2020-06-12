Наилучшие пожелания. Мировые лидеры шлют поздравления с Днем России

Влада Некрасова

В пятницу отмечается День России, главе государства Владимиру Путину зарубежные лидеры направляют поздравительные телеграммы.

Одним из первых президента с Днем России поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в республике с пиететом относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны.

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния", – приводит РИА Новости слова из поздравления Лукашенко.

Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.