Няня примотала подушку к лицу девочки и та умерла: подробности жуткой трагедии в нелегальном детсаду Запорожья

Лидия Мартынова

Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

В Запорожье арестовали 50-летнюю няню, обвиняемую в смерти ребенка. ЧП произошло в квартире у няни, которую она представляла как частный детский сад. Годовалая Алеся Гак провела у няни всего час — после чего родителям сообщили, что их дочь умерла. Вскрытие показало, что девочка захлебнулась рвотными массами.

Что произошло, няня объяснить не могла. Женщина сообщила полицейским, что просто уложила девочку спать — и та якобы умерла во сне. Но позже вскрылись вопиющие факты. В сети появилось видео с установленной в комнате камеры видеонаблюдения, на котором видно, как Алеся громко плачет, а няня приматывает к ее лицу подушку и относит ее в другую комнату. Выглядит все так, как будто таким способом женщина пыталась заглушить плач ребенка. Сама же няня, которой было предъявлено обвинение в убийстве, заявила, что в руках у нее была не подушка, а ортопедический валик и привязывала она его к лицу девочки якобы ради ее же безопасности.

После трагедии выяснилось, что детский садик был нелегальным. У арестованной няни нет ни лицензий, ни каких-либо других разрешений на подобную деятельность. Объявление о том, что у нее якобы частный детский садик, женщина размещала в интернете. Детей принимала в своей квартире. В день, когда произошла трагедия, родители привели Алесю в садик впервые.

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- Дочка провела там не больше часа, — рассказал «ФАКТАМ» отец девочки Эдуард. — Как вдруг нам позвонила няня и сказала: «Кажется, ваш ребенок не дышит». Уже через пять минут мы были в этой квартире… Многие спрашивают, почему отдали ребенка в непроверенное место. Это не совсем так. В интернете было много отзывов об этой няне и все — положительные. Люди писали, что она очень компетентна, любит детей, знает много методик детского развития. Мы не обнаружили ни одного негативного отзыва. А в садик хотели отдать Алесю в первую очередь для того, чтобы дочка развивалась и проводила больше времени со сверстниками. Позже планировали отдать ее в обычный государственный садик. Когда жена позвонила няне, та подтвердила, что готова взять ребенка. Рассказала, что у нее есть три образования, среди которых педагогическое и медицинское. Няня сказала, что берет только маленьких детей, преимущественно годовалых (нашей Алесе был год и два месяца). На следующий день мы отвезли туда ребенка. Перед тем, как оставлять там Алесю, жена осмотрела квартиру и у нее не возникло никаких вопросов. В квартире чисто, уютно… К тому же там уже были другие дети, которых родители привезли раньше. И в комнате, где находились эти дети, была камера видеонаблюдения. Няня сама об этом сообщила.

Жена попросила няню сразу позвонить, если Алеся вдруг начнет плакать или капризничать. Мы договорились, что, если дочке не понравится, мы сразу же ее оттуда заберем. Няня пообещала, что в случае чего сразу нас наберет. Кстати, в той квартире (там несколько комнат) были и родные дети этой няни — девочки 10 и 18 лет.

Когда примерно через час позвонила няня, Эдуард с женой были недалеко от ее дома.

- Няня явно не ожидала, что мы приедем так быстро, — говорит Эдуард. — Она не успела удалить запись с камер видеонаблюдения. Мы помешали ей это сделать. Когда мы примчались, обнаружили дочку в другой комнате — не в той, где играли дети. Она действительно не дышала. Я бросился к ней, начал делать искусственное дыхание… Но бесполезно. Алеся была мертва.

Мы вызвали полицию. Няня толком не могла ничего объяснить. «Я просто уложила ее спать, — говорила. — Она во сне перестала дышать». Еще меня поразило, что няня не была напугана. Она не сокрушалась, не извинялась. Была настолько спокойна, как будто речь шла о смерти хомячка, а не ребенка. При этом, когда мы приехали, кафель в квартире был мокрый. Пол явно только что помыли. Не исключено, что няня перед нашим приездом заметала следы. А дочка была голенькой, в одном памперсе. Почему няня сняла с нее всю одежду?

Мы не понимали, что могло произойти. Алеся была здоровым ребенком. Жена, кстати, показывала няне дочкину медицинскую карточку. Утром того дня Алеся была, как всегда, веселой и активной. Дочка бегала по квартире, смеялась, поцеловала меня… За год и два месяца у нас ни разу не было с ней проблем. А тут вдруг ребенок лег спать и умер. Мы не могли в это поверить.

Ситуацию прояснила запись с камеры видеонаблюдения, которую изъяли сотрудники полиции.

- Когда зашла речь о камере, няня засуетилась и сказала, что сейчас сама найдет запись, — продолжает Эдуард. — К счастью, полицейские не дали ей этого сделать. Думаю, она бы эту запись удалила. Потому что от того, что мы там увидели, у нас волосы встали дыбом. На 20-минутном видео видно, что дети были предоставлены сами себе. Например, какой-то мальчик долго бегал с полиэтиленовым пакетом на голове. Няня даже не попыталась его остановить и снять этот пакет. Потом другой мальчик укусил нашу Алесю. На это няня уже отреагировала. Она подошла и сильно ударила мальчика ладонью по губам. Мальчик упал и расплакался. Потом няня толкнула и нашу Алесю. Дочка стояла возле двери. Няня проходила мимо, оттолкнула ее. Алеся упала и тоже начала плакать. Тогда няня взяла ее на диван и стала привязывать ей к лицу подушку. Позже, давая пояснения, няня назвала эту подушку ортопедическим валиком. Что бы это ни было, это было дико. Она привязала подушку так, что полностью закрыла лицо дочки. Такое впечатление, что няня делала это для того, чтобы заглушить плач Алеси. После чего отнесла Алесю в другую комнату, где не было камеры.

Что там происходило, мы можем только догадываться. Но, судя по всему, у Алеси, которой подушка перекрыла дыхание, началась рвота. В этот момент рядом никого не оказалось. Потому что няня, оставив Алесю в таком состоянии, пошла заниматься своими делами. А дочка в это время захлебнулась рвотными массами. Это, как показало вскрытие, и стало причиной смерти. На записи слышно, как к горе-няне пришла ее родная дочь и сказала: «Там девочка кажется мертвой».



- После просмотра этого видео стало понятно, что речь идет не о несчастном случае, а об убийстве, — сказал «ФАКТАМ» адвокат семьи погибшей девочки Теймур Мамедов. — Мы увидели, что няня совсем не смотрела за детьми. Те бегали по комнате с пакетами на голове, что уже опасно. Более того, эта женщина била детей. Адекватных объяснений тому, зачем она привязала к лицу ребенка подушку (или, как она говорит, валик), она дать не смогла. Ее версии уже несколько раз менялись. В какой-то момент она даже заявляла, что во всем виноваты родители Алеси — дескать, они подкинули ей больного ребенка. Но это ложь, девочка была абсолютно здорова, что подтверждается медицинскими документами. Что касается деятельности няни, то она была нелегальной и продолжалась не менее года. Ко мне уже обратились несколько человек, которые раньше отдавали этой няне своих детей и тоже столкнулись с неприятными последствиями. Не могу пока разглашать детали, но некоторые из них озвучивают вопиющие факты.

Няне предъявили подозрение по статье «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение. Шевченковский райсуд Запорожье арестовал женщину на два месяца без права внесения залога. Во время судебного заседания прокуратура предоставила видео, которое показывает, что происходило в квартире няни. Комментируя увиденное, прокурор не смогла сдержать слез.

Сама же няня говорит, что ни в чем не виновата. На вопрос, зачем привязала подушку к лицу ребенка, женщина ответила:

- Это был ортопедический валик. Я сделала это для того, чтобы если ребенок вдруг упадет, у нее на шее был этот мягкий валик. Тогда ребенок бы не травмировался…

Няня просила отпустить ее под домашний арест. Мотивировала это тем, что в ней нуждаются трое ее детей, младшему из которых девять лет.

- Впереди экспертизы, которые должны быть проведены в ходе следствия, — сказал «ФАКТАМ» адвокат Теймур Мамедов. - Причина смерти понятна из заключения патологоанатома. Но мы также будем настаивать на проведении комплексной экспертизы, которая должна прояснить много вопросов.

Год назад «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Харькове три года лишения свободы получила няня-садистка, которая жестоко избила девочку с ДЦП. Она нанесла ребенку 106 ударов и выбила ей зуб. Выяснилось, что няня избивала ребенка продолжительной время. Доказать ее вину удалось опять-таки благодаря камере видеонаблюдения, которую мама девочки установила в комнате.