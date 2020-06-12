Новое поколение Qashqai заметили на тестах

Вадим Карасев

На днях в Сети появились первые шпионские фото готовящегося к выпуску Nissan Qashqai нового поколения, об этом сообщило издание Autonews.

Сейчас Qashqai находится на этапе дорожных испытания, и облик автомобиля скрывает плотный маскировочный камуфляж. Однако по форме и размерам кузова можно сказать, что Qashqai будет сильно напоминать младший Juke.

Известно, что экстерьер нового поколения будет кардинальным образом отличаться от предыдущих машин. Разработчики добавят усовершенствованную медиасистему, а также полностью переработают переднюю панель. Не останется без новшеств и техническая начинка. На смену привычным дизельным моторам придут сразу два варианта гибридных силовых установок. Первая будет выполнена по технологии ePower, а вторую позаимствуют у Mitsubishi. Подробностей о технических характеристиках пока нет.

Вероятно, кроссовер дебютирует уже до конца этого года, а глобальные продажи могут начаться в 2021 году.

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