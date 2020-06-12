Новые маршруты в Крым назвал Минтранс

Вадим Карасев

Минтранс обозначил новые железнодорожные маршруты в Крым. Сообщение с полуостровом откроется сразу из нескольких городов.

Заявление Сергея Аксенова о том, что с июля регион открывает курортный сезон, вызвало всплеск продаж билетов на следующие в регион поезда. Поэтому Минтранс принял решение расширить число поездов, следующих в Крым.

К существующим составам поездов «Таврия» добавятся новые направления. Этим летом в Симферополь можно будет добраться из Екатеринбурга и Кисловодска. Также прямое сообщение будет организовано между Санкт-Петербургом и Евпаторией.

Оператором перевозок является компания «Гранд сервис экспресс», которая с 11 июня открыла продажи билетов по новым маршрутам. Минтранс рекомендует изучить расписание новых поездов на сайте компании.

С учетом прохождения в России эпидемии коронавирусной инфекции, сотрудники РЖД будут строго соблюдать в поездах рекомендаций по исключению возможности заражения пассажиров.



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