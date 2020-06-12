Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новые маршруты в Крым назвал Минтранс

Новые маршруты в Крым назвал Минтранс

Минтранс обозначил новые железнодорожные маршруты в Крым. Сообщение с полуостровом откроется сразу из нескольких городов. 

Заявление Сергея Аксенова о том, что с июля регион открывает курортный сезон, вызвало всплеск продаж билетов на следующие в регион поезда. Поэтому Минтранс принял решение расширить число поездов, следующих в Крым.

К существующим составам поездов «Таврия» добавятся новые направления. Этим летом в Симферополь можно будет добраться из Екатеринбурга и Кисловодска. Также прямое сообщение будет организовано между Санкт-Петербургом и Евпаторией.

Оператором перевозок является компания «Гранд сервис экспресс», которая с 11 июня открыла продажи билетов по новым маршрутам. Минтранс рекомендует изучить расписание новых поездов на сайте компании.

С учетом прохождения в России эпидемии коронавирусной инфекции, сотрудники РЖД будут строго соблюдать в поездах рекомендаций по исключению возможности заражения пассажиров. 
 

Читайте также: Сергею Аксенову грозит тюремное заключение и штраф три млн рублей - Ридус
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
В Киргизии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса в стране
Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса
США предрекли участь Советского Союза
США предрекли участь Советского Союза
Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России
Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие

Еще по теме

Названы маршруты пассажирских поездов в Крым по мосту
10 декабря вступил в силу новый график пассажирских перевозок РЖД
Цеков: приемлемые цены на железнодорожные билеты в Крым привлекут туристов в регион
РЖД увеличили глубину продажи билетов на все поезда до 90 суток