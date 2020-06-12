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Определены зоны транспортной безопасности Крымского моста

Определены зоны транспортной безопасности Крымского моста

Тема: Какие законы вступают в силу


Правительство России установило зоны безопасности на участках автодорожной и железнодорожной части моста через Керченский, который соединяет полуостров Крым с материковой частью РФ. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 12 июня.

Согласно закону «О транспортной безопасности», правительство определяет объекты транспортной инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности. В отношении таких зон применяются меры по защите от актов незаконного вмешательства.

Постановлением правительства автодорожная и железнодорожная части транспортного перехода через Керченский пролив и близлежащие участки автодороги и железнодорожных путей (их координаты приводятся в документе, — прим. ред.) отнесены к объектам транспортной инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирское сообщение по железнодорожной части моста открыто с 25 декабря 2019 года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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