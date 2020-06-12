Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Отношения между КНДР и США достигли «точки отчаяния» — Пхеньян

Отношения между КНДР и США достигли «точки отчаяния» — Пхеньян

Отношения между КНДР и США достигли «точки отчаяния» — Пхеньян

Надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон.

Таким образом он прокомментировал итоги исторического саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня 2018 года с участием лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«После исторических переговоров прошло два года, теперь нужно осознать, свидетелем чего стал весь мир и какой урок был извлечен историей из отношений двух стран в течение этого не такого уж и короткого периода в 732 дня. Главным стало то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием, которое характеризуется все нарастающим ухудшением — таким, что даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре», — сказал министр.

Вместе с тем Ли Сон Гвон посетовал, что «ситуация на Корейском полуострове ежедневно ухудшается».

«КНДР все еще находится в списке целей США для упреждающего ядерного удара, и все виды ядерных вооружений, которыми владеют США, направлены непосредственно на КНДР», — подчеркнул он.

Напомним, по итогам саммита в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию, а второй саммит — в Ханое, прошел безрезультатно.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням
Хайди Клум обвинили в бодишейминге из-за ее реакции на выступление plus-size-танцовщицы
Хайди Клум обвинили в бодишейминге из-за ее реакции на выступление
Любовь Успенская обвинила коронавирус во влиянии на Ефремова перед ДТП
Любовь Успенская обвинила коронавирус во влиянии на Ефремова перед ДТП
В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19
В Южной Корее за сутки выявили 56 случаев COVID-19
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Отношения между КНДР и США достигли «точки отчаяния» — Пхеньян
Отношения между КНДР и США достигли «точки отчаяния» — Пхеньян
США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»
США выделяют Украине $ 250 млн на борьбу с «агрессией России»
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix

Топ на сегодня

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
Панин заступился за Ефремова
Панин заступился за Ефремова
Игги Азалия впервые стала мамой
Игги Азалия впервые стала мамой
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 июня

Еще по теме

Ким Чен Ын пригрозил священной войной справедливости Южной Корее
Посол КНДР назвал главную задачу в 2018 году
Ким Чен Ын за улучшение отношений с Южной Кореей
СМИ обвинили США в попытке срыва межкорейских переговоров