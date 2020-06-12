Отношения между КНДР и США достигли «точки отчаяния» — Пхеньян

Лидия Мартынова

Надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон.

Таким образом он прокомментировал итоги исторического саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня 2018 года с участием лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«После исторических переговоров прошло два года, теперь нужно осознать, свидетелем чего стал весь мир и какой урок был извлечен историей из отношений двух стран в течение этого не такого уж и короткого периода в 732 дня. Главным стало то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием, которое характеризуется все нарастающим ухудшением — таким, что даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре», — сказал министр.

Вместе с тем Ли Сон Гвон посетовал, что «ситуация на Корейском полуострове ежедневно ухудшается».

«КНДР все еще находится в списке целей США для упреждающего ядерного удара, и все виды ядерных вооружений, которыми владеют США, направлены непосредственно на КНДР», — подчеркнул он.

Напомним, по итогам саммита в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию, а второй саммит — в Ханое, прошел безрезультатно.