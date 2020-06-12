Отсидевший блогер высказался против домашнего ареста Ефремова

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Александр Уткин / РИА Новости

Российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, высказался о помещении актера Михаила Ефремова под домашний арест. Блогер, который отсидел за мошенничество, уверен, что актер должен настаивать на своем заключении под стражу, сообщает телеканал «360».

«Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: "Какой домашний арест? В тюрьму меня"», — выразил свое мнение Китуашвили. Он уверен, что решение о домашнем аресте было принято теми людьми, кто любит Ефремова. «Я вот лично на своей шкуре знаю, я три года сидел в СИЗО ни за что», — авторитетно заявил блогер. Кроме того, он уверен, что до реального срока дело не дойдет. «Они сейчас сделают так, что следствие будет идти два или три года», — уверен он.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате ДТП водитель-курьер получил серьезные травмы и умер в больнице. Актера отправили под домашний арест на два месяца. Возбуждено уголовное дело статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В крови Ефремова обнаружили алкоголь и остаточные следы наркотиков.

В феврале 2016 года Китуашвили задержали по обвинению в страховых махинациях. Он считал, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес сотрудников МВД и ГИБДД, а также его активную гражданскую позицию. Блогера приговорили к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и отмывание денег. Спустя два года Китуашвили освободили от уголовной ответственности за истечением срока давности.