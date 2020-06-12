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"Панталоны как у бабки": трусы оголившейся Насти Каменских высмеяли в сети

"Панталоны как у бабки": трусы оголившейся Насти Каменских высмеяли в сети

33-летняя Настя Каменских продемонстрировала свою фигуру в бикини. Однако многие поклонники не оценили трусы певицы.

Настя Каменских продемонстрировала, как она смогла подготовиться к лету. Звезда показала свою фигуру, снявшись в бикини белого цвета.

Горячий снимок популярная певица выложила на своей странице в инстаграме, восхитив подписчиков своим прессом.

Однако многое поклонники оказались не в восторге от трусов Насти Каменских. Пользователи сети сравнили их с "бабкиными панталонами".

"Да ты классная но пантолоны конечно", "Фигура огонь а трусы уродские, как у бабки в ссср", "Лифон на 4 но труселя вообще не алё..", "труселя такие себе а ливчуган класний", "Супер фигура, но плавки такие бабский", - пишут пользователи сети.

В то же время восторженных отзывов от поклонников удостоилась фигура 33-летней Насти Каменских.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Каменских выставила напоказ голый зад, снявшись без лифчика и трусов.

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По материалам: uposters.ru

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