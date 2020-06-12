Пензенский губернатор рассчитывает на поддержку земляков на выборах

Лидия Мартынова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который решил баллотироваться на второй срок, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на поддержку земляков на выборах.

Путин в четверг по видеосвязи провел встречу с Белозерцевым, в ходе которой пожелал главе региона успехов на предстоящих выборах губернатора. Глава государства отметил, что у Белозерцева "есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области".

"Я искренне благодарю президента России Владимира Владимировича за доверие и надеюсь на поддержку своих земляков на выборах", - сказал Белозерцев журналистам.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября. Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.