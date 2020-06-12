«Перемога» — Украина повысила свой статус в НАТО до уровня Грузии
12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Данная программа направлена на поддержку и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые «внесли значительный вклад» в операции и миссии под руководством НАТО.
Информацию подтвердила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Ее заявление размещено на сайте альянса.
При этом подчеркивается, что новый статус Украины не означает ее вступления в альянс. Указывается, что страны НАТО таким образом поддерживают Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также в том, что касается «гражданского контроля в борьбе с коррупцией».
Украина стала шестым партнером НАТО с расширенными возможностями наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с альянсом, основанные на сферах, представляющих взаимный интерес.
Ранее ИА Newstes сообщало, что министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили посетовал на то, что Россия препятствует продвижению НАТО на Кавказ