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«Перемога» — Украина повысила свой статус в НАТО до уровня Грузии

«Перемога» — Украина повысила свой статус в НАТО до уровня Грузии

12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. В январе 2020 года, во исполнение поручения президента Владимир Зеленский, Украина официально подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО. Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало. Мало кто верил, что нам удастся, но мы это сделали», — цитирует министра 112.ua.

Данная программа направлена на поддержку и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые «внесли значительный вклад» в операции и миссии под руководством НАТО.

Информацию подтвердила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Ее заявление размещено на сайте альянса.

«Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует последовательную приверженность НАТО партнерству, невзирая на пандемию Covid-19», — сказала пресс-секретарь.

При этом подчеркивается, что новый статус Украины не означает ее вступления в альянс. Указывается, что страны НАТО таким образом поддерживают Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, а также в том, что касается «гражданского контроля в борьбе с коррупцией».

Украина стала шестым партнером НАТО с расширенными возможностями наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с альянсом, основанные на сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее ИА Newstes сообщало, что министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили посетовал на то, что Россия препятствует продвижению НАТО на Кавказ

# Политика
По материалам: eadaily.com

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