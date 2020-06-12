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Первый московский автокинотеатр откроется сегодня фильмом "Мой шпион"

Первый московский автокинотеатр откроется сегодня фильмом "Мой шпион"
Первый автокинотеатр в Москве откроется 11 июня в Крокус Сити комедией "Мой шпион", сообщает пресс-служба сети кинотеатров "Каро".

"11 июня автокинотеатр "Каро под звездами: Vegas" откроется в Крокус Сити первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции. Гостям будет представлена новая семейная экшен-комедия с Дэйвом Батистой "Мой шпион", которую компания Megogo Distribution планирует выпустить в кинотеатральный прокат 1 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в репертуаре автокинотеатра на ближайшее время стоят показы фильмов "Достать ножи", "Идеальные незнакомцы", "Плохие парни навсегда", "Меланхолия", "Полночь в Париже", "Текст", "Давай разведемся", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и другие. Расписание будет дополняться еженедельно, каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов, начало первого – в 22.00.


"Мы решили совместить два больших события в одном – запуск нового формата кинопросмотра и первую после долгого перерыва премьеру на большом экране. Многие селебрити за время самоизоляции соскучились по светским мероприятиям. Премьера фильма в автокинотеатре – это приятная возможность выгулять в свет не только себя, но и автомобиль", – отмечает вице-президент по управлению маркетингом и F&B сети кинотеатров Ольга Проскурякова.


Как рассказали в пресс-службе, организация просмотра учитывает все требования безопасности, в том числе, бесконтактную покупку билета на официальном сайте сети кинотеатров, въезд на территорию при помощи сканирования QR-кода на билете и онлайн-покупку продукции кинобара. Кроме того, попкорн, начос, напитки и другую привычную продукцию кинобара можно будет приобрести как заранее, так и непосредственно во время сеанса - заказ доставят сотрудники кинотеатра прямо к автомобилю.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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