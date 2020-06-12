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Песков рассказал, в чем сила российского народа

Песков рассказал, в чем сила российского народа
Сила российского народа заключается в русской душе, во внутренней готовности к подвигу, в доброте и патриотизме, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сила российского народа - в русской душе. Причем, говоря о русской душе, я не говорю только о русских. Потому что российский народ - он многонациональный и многоконфессиональный. В этом тоже наша сила", - сказал Песков в проекте "Юнармии" "Я люблю Россию!", трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".

По его мнению, сила также заключается "во внутренней готовности нашего народа к подвигу".


"Сила в доброте нашего народа. Наверное, в этом. И в нашем патриотизме. Российский патриотизм, особенно в последние годы, это очень хорошая и положительная характеристика наших людей, которая действительно идет нам только в плюс", - добавил пресс-секретарь президента.

# Россия
По материалам: ria.ru

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