Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин - трудоголик в хорошем смысле этого слова, как глава государства он всегда на работе и не может уйти на выходные или в отпуск, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент,... как вы знаете, в хорошем смысле слова трудоголик. Он работает постоянно. Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск. Он постоянно на работе. И если ты освещаешь его работу, то твой график совпадает с графиком президента", - сказал Песков, отвечая на вопросы представителей молодежного движения" Юнармия" в рамках виртуальной акции "Я люблю Россию".