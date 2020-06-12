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Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск

Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск
Президент России Владимир Путин - трудоголик в хорошем смысле этого слова, как глава государства он всегда на работе и не может уйти на выходные или в отпуск, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент,... как вы знаете, в хорошем смысле слова трудоголик. Он работает постоянно. Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск. Он постоянно на работе. И если ты освещаешь его работу, то твой график совпадает с графиком президента", - сказал Песков, отвечая на вопросы представителей молодежного движения" Юнармия" в рамках виртуальной акции "Я люблю Россию".

# Политика
По материалам: ria.ru

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