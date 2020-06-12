Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням

Вадим Карасев

Петров пост — не вынужденная голодовка, а великое время для каждого верующего человека. Календарь питания по дням поможет подготовиться к этому важному событию и одержать победу духа над искушениями и соблазнами.

Петров пост начнется 15 июня и продлится вплоть до 11 июля. В эти дни весь православный мир молится о единстве церкви с Богом. По мнению священнослужителей, пост — особенное время, помогающие искупить грехи, смирить дело и дух.

В чем смысл Петровского поста

Петров пост не столь строгий, как Великий или Рождественский, но он не менее важен и значим. Он является возможностью приблизиться к Господу, очистившись через покаяние и молитву. Смысл воздержания — не голодовка, а укрощение своих желаний: важно поставить чистоту души выше своих потребностей.

В молитвенных словах в дни Петровского поста верующие просят у Господа силы, наполнения умом и святостью, избавления от основных грехов, которые изводят душу. А ограничения в пище нужны для того, чтобы было проще пройти путь покаяния и очищения.

Петровские ограничения для монахов

Пост необходимо соблюдать всем православным, но для церковнослужителей и мирян правила отличаются. Монахам разрешено есть только раз в день, а по средам и пятницам придерживаться сухоядения.

Миряне могут стремиться к такой же строгости, но для них пост — дело добровольное. Самые набожные стараются максимально снизить употребление пищи и количество перекусов. Обычным верующим и тем, кто только встает на этот путь, разрешается придерживаться основных правил, учитывая жизненную ситуацию, состояние здоровья и особенности организма.





Календарь питания с 15 июня по 11 июля

Петров понедельник: 15, 22, 29 июня и 6 июля. Запрещены рыбные блюда, а также растительное масло. Дозволительно есть горячее: каши, овощные супы, вареные овощи.

Петров вторник: 16, 23, 30 июня и 7 июля. Запрещено есть мясо, молочную продукцию, яйца. В остальном никаких других ограничений не предусмотрено. Основу постного стола составляют овощи и блюда из них (щи, окрошка, салаты), крупы, ягоды.

Петрова среда: 17 и 24 июня можно придерживаться тех же принципов, что и в понедельники поста, добавив к столу небольшое количество постного масла. 1 и 8 июля вводятся более суровые запреты — священники рекомендуют придерживаться аскезы монахов.

Петров четверг: 18 и 25 июня, 2 и 9 июля. Дни послаблений. Разрешаются даже рыбные блюда и консервы. Также разрешаются салаты, супы, различные закуски.

Петрова пятница: 19 и 26 июня, 3 и 10 июля. Если позволяет здоровье, можно отказаться не только от употребления масла и рыбы. Церковью приветствуется монашеское воздержание — сухоядение. Желательно отказаться от термической обработки при приготовлении блюд, а также есть 1 раз в день — вечером, после вечерней молитвы. Допустимо подать к столу хлеб из постной муки или пирожки.

Петрова суббота и Петрово воскресенье: 20, 21, 26, 27 июня, 4, 5, 11 июля. В выходные дни Петровского поста называют свободными днями. Позволительно есть все, что не перечит церковному уставу. В дополнение к этому можно выпить немного вина.