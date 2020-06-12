По указанию Путина для борьбы с отмыванием денег создана спецкомиссия

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии, которую возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Комиссия займётся координацией борьбы с отмыванием денег.

Эта деятельность в России проводится по результатам IV раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, на комиссию возлагаются функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности.

Согласно распоряжению президента, в состав комиссии вошли замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие должностные лица.

На подготовку плана мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок, отведено три месяца.