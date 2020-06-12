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Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей

Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожейДжессика МалруниФото: Daily Mail

Лучшую подругу Меган Маркл, телеведущую Джессику Малруни уволили после спора с чернокожей блогершей. Об этом пишет Daily Mail.

Увольнение телеведущей подтвердил телеканал CTV. Кроме того, шоу Малруни I do, Redo убрали из эфира. «Мы обязуемся работать лучше и более открыто, чтобы приглашать к участию чернокожих и слышать их мнение», — сказано в сообщении телеканала. Там также отмечается, что позиция Малруни в этом вопросе отличается от позиции руководства.

Такое решение было принято после комментария Малруни на странице в Instagram чернокожей блогерши Саши Эксестер. Она обратилась к коллегам с просьбой организовать платформу, на которой чернокожие граждане могли бы открыто высказывать свое мнение, не подвергаясь расизму.

Как пишет издание, затем телеведущая принялась оскорблять блогера из-за инициативы и спорить о расизме и привилегиях белых людей. Эксестер заявила, что ведущая угрожала ей во время спора о расизме и оставила ее «парализованной страхом». «Я не считаю ее расисткой, однако она считает, что ее богатство, власть и привелегии достались ей благодаря цвету кожи», — заявила блогер.

Ранее ведущая американского телеканала KOCO 5 News Алекс Хаусден (Alex Housden) навлекла на себя гнев зрителей из-за того, что сравнила своего темнокожего коллегу Джейсона Хэкетта (Jason Hackett) с гориллой. Некоторые даже потребовали ее уволить. На следующий день Хаусден извинилась перед соведущим в прямом эфире.

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По материалам: lenta.ru

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