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Поклонская потребовала возбудить на Порошенко уголовные дела из-за Крыма

Поклонская потребовала возбудить на Порошенко уголовные дела из-за Крыма
Три уголовных дела в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала возбудить зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

С этим требованием она обратилась в Генпрокуратуру незалежной.

"Зная, что все мои публикации изучаются украинскими следователями (нужные кладутся в папки), официально обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины с требованием зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований мое сообщение о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.


Киеве, – это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не на международные правоотношения и демократию", – сказала она.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Поклонская заявила, что поменяла мнение о Гордоне.

# В мире
По материалам: ria.ru

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