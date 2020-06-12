Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский вопрос

"Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский вопрос

"Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский вопрос
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, беседуя с РИА Новости, счел ерундой желание украинского президента Владимира Зеленского вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.

Зеленский в Twitter рассказал, что намерен вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал инициативу.

"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не заниматься ерундой", – заявил Фикс.


Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?" – возмутился Фикс.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эффективная маскировка совы сделала ее невидимой на фото
Эффективная маскировка совы сделала ее невидимой на фото
Школьникам торжественно вручили паспорта в честь Дня России
Школьникам торжественно вручили паспорта в честь Дня России
"Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский вопрос
"Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся коронавирусом
В Пекине впервые за два месяца появились новые заразившиеся
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
В Греции за сутки выявили 20 инфицированных COVID-19
Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"
Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты птичьего полета
Ставропольский фермер поздравил земляков с Днем России с высоты
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора

Топ на сегодня

Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от
Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим вариантом
Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим
Книга "Зулейха открывает глаза" стала лидером по популярности у россиян
Книга "Зулейха открывает глаза" стала лидером по популярности у

Еще по теме

Сам послал, сам пусть и ловит — власти Крыма о «сигнале» Порошенко
Сам послал, пусть сам и ловит, — власти Крыма о «сигнале» Порошенко
«Собака лает, а караван идет»: в Крыму оценили жесткую антироссийскую резолюцию ООН
Зеленскому посоветовали забыть о Крыме