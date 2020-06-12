"Пора взрослеть". Эксперты о желании Зеленского поднять крымский вопрос

Алексей Вольцев

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, беседуя с РИА Новости, счел ерундой желание украинского президента Владимира Зеленского вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.

Зеленский в Twitter рассказал, что намерен вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал инициативу.

"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не заниматься ерундой", – заявил Фикс.

Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?" – возмутился Фикс.