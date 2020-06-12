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Правительство выделит МВД деньги для приобретения дезинфекционных средств

Правительство выделит МВД деньги для приобретения дезинфекционных средств
Правительство России на заседании в четверг одобрило выделение МВД РФ ассигнований для приобретения дезинфекционных средств для обработки объектов и средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения обеспечит финансирование закупок дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, антисептических средств и проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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