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Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился

Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинилсяФото: Loren Elliott / Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принес извинения за свои слова о том, что в Австралии «не было рабства», после того как его комментарии вызвали возмущение и обвинения в том, что он игнорирует историю принудительного труда в стране. Его слова приводит CNN.

Выступая на пресс-конференции в Канберре в пятницу, 12 июня, Моррисон сказал, что он имел в виду именно тот факт, что первая австралийская колония в Новом Южном Уэльсе была создана без широкого использования рабского труда. «Мои комментарии не были предназначены для оскорбления, и если они это сделали, я глубоко сожалею об этом и извиняюсь за это», — сказал премьер-министр Австралии.

Моррисон также признал, что в Австралии были «всевозможные отвратительные практики»: «Я просто пытался донести, что у нас были проблемы в нашей истории, мы признали их, я признал их, и мы должны их решить», — добавил он.

Скандальную фразу премьер-министр Австралии озвучил во время радиоинтервью в четверг, 11 июня, обсуждая протесты и движение Black Lives Matter в США и по всему миру, а также призывы убрать статуи английского мореплавателя Джеймса Кука, чье прибытие в Австралию проложило путь для первая европейская колония. «Мои предки и прародители были на Первом и Втором флотах (заключенных-переселенцев). Это было довольно жестокое место, но в Австралии не было рабства», — сказал Моррисон.

Несмотря на то, что Австралия никогда не была сильно зависима от рабского труда, как, например, американский Юг, рабство практиковалось в стране на протяжении десятилетий в 19 и 20 веках, в таких местах, как сахарные плантации Квинсленда. Также в стране существовала практика «вербовки» («blackbirding»), процесс, с помощью которого жители тихоокеанских островов были вывезены из своих домов, иногда силой, для работы в суровых условиях за небольшую плату или вообще без оплаты в Австралии.

Комментарии Моррисона прозвучали после того, как тысячи людей вышли на улицы австралийских городов в минувшие выходные в знак солидарности с протестами Black Lives Matter в США и призывом к улучшению обращения с коренными австралийцами.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда, который погиб после жесткого ареста. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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