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Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы

Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами СБ РФ заявил, что хотел бы обсудить подготовку к параду Победы.

"Начать хотел бы с вопросов подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне. Мы обсуждали возможность проведения этого мероприятия торжественного в разных форматах. Я вижу, что (глава МИД) Сергей Викторович Лавров уже информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами ", - сказал президент.

# Политика
По материалам: ria.ru

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