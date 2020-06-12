Путин планирует обсудить с членами Совбеза подготовку к параду Победы

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами СБ РФ заявил, что хотел бы обсудить подготовку к параду Победы.

"Начать хотел бы с вопросов подготовки к параду в честь Победы в Великой Отечественной войне. Мы обсуждали возможность проведения этого мероприятия торжественного в разных форматах. Я вижу, что (глава МИД) Сергей Викторович Лавров уже информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами ", - сказал президент.