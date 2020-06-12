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Путин пожелал Белозерцеву успехов на выборах главы Пензенской области

Путин пожелал Белозерцеву успехов на выборах главы Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что желает Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.

Путин в четверг провел с Белозерцевым встречу по видеосвязи. Белозерцев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора заканчивается в сентябре, и спросил, окажет ли ему президент доверие для участия в следующих выборах главы региона.

Президент отметил ряд достижений руководства региона, в том числе рост промышленного производства, увеличение сельскохозяйственного производства, увеличение инвестиций в основной капитал. "Работа идет в правильном направлении", - отметил Путин.


"Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области", - сказал Путин Белозерцеву. Президент отметил, что нужно напрямую работать с людьми, показывать им то, что сделано, и объективно говорить о том, что сделать не удалось.


"Я желаю вам успехов. Всего хорошего", - сказал Путин.

"Спасибо вам большое", - ответил Белозерцев.

Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября. Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.

# Политика
По материалам: ria.ru

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