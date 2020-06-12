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Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег

Путин распорядился создать комиссию против отмывания денегВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 12 июня, на официальном портале правовой информации.

«Образовать межведомственную комиссию по принятию мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций», — говорится в тексте документа.

Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в ее состав вошли замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев, замглавы МИД Олег Сыромолотов и другие.

В течение трех месяцев комиссии предстоит утвердить план по реализации рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — межправительственная организация против отмывания денег и финансирования терроризма; штаб-квартира находится в Париже).

В декабре 2019 года FATF рекомендовала России расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Сейчас в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно, однако под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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