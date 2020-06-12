Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации

Лидия Мартынова

У каждого человека в РФ должны быть возможности для реализации в любой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот почему так значимо, чтобы у каждого человека были все возможности для самореализации, чтобы он мог работать, получать достойную, справедливую оплату, и его трудовые права были бы надежно защищены", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.