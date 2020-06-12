Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации

Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации

Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации
У каждого человека в РФ должны быть возможности для реализации в любой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот почему так значимо, чтобы у каждого человека были все возможности для самореализации, чтобы он мог работать, получать достойную, справедливую оплату, и его трудовые права были бы надежно защищены", - сказал Путин в завершении церемонии награждения Героев труда.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Модный дайджест: от новой должности Винни Харлоу до инсайдов о работе с Анной Винтур
Модный дайджест: от новой должности Винни Харлоу до инсайдов о работе
5 причин, из-за которых вас преследуют неудачи
5 причин, из-за которых вас преследуют неудачи
Первый московский автокинотеатр откроется сегодня фильмом "Мой шпион"
Первый московский автокинотеатр откроется сегодня фильмом "Мой шпион"
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от помощи актера
В Сети появилась первая фотография тяжелого огнемета «Тосочка»
В Сети появилась первая фотография тяжелого огнемета «Тосочка»
Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для реализации
Путин: у каждого человека в России должны быть возможности для
Система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса, заявили в ООН
Система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса, заявили в
Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощью
Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за
Жээнбеков: Благодаря Путину Россия добилась впечатляющих успехов
Жээнбеков: Благодаря Путину Россия добилась впечатляющих успехов
"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой
"Зулейха открывает глаза" стала самой популярной российской книгой
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
"Панталоны как у бабки": трусы оголившейся Насти Каменских высмеяли в сети
"Панталоны как у бабки": трусы оголившейся Насти Каменских высмеяли в

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от

Еще по теме

Путин отметил востребованность платформы "Россия - страна возможностей"
Путин чуть не расцеловал рабочего, спросившего про вручение орденов коллективам
Путин рассказал о национальных интересах русского человека
Путин назвал целью государства сбережение нации