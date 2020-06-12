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Путин указал на высокую миссию медиков в период пандемии

Путин указал на высокую миссию медиков в период пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Современные вызовы и угрозы заставили мир по-новому открыть для себя высокую миссию медиков, которые достойны самых высоких наград, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

На церемонии вручения звезд Героев Труда на Поклонной горе в Москве глава государства отметил, что современный мир переосмыслил многое, открыв для себя «высокую миссию людей в белых халатах, врачей, медсестер, работников больниц, поликлиник, служб скорой помощи».

«Мы преклоняемся перед их служением, отвагой, безграничным самопожертвованием. Очень многие из них достойны самых высоких наград», — заявил Владимир Путин.

Героев Труда, как правило, награждают в преддверии 1 Мая, однако в этом году церемония была отложена, как и многие другие мероприятия, из-за пандемии коронавируса. Золотые звезды Героям Труда глава государства вручил 12 июня.

День России утвердил в 1994 году Президент Борис Ельцин, избранный на этот пост 12 июня 1991 года. Годом раньше в этот же день приняли Декларацию о государственном суверенитете России. До 2002 года праздник назывался Днём принятия декларации о госсуверенитете, а в народе — Днём независимости. Но, судя по опросам населения тех лет, среди граждан не было понимания сути праздника. В своём выступлении в 1998 года Борис Ельцин предложил 12 июня отмечать как День России. Но официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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