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Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что церемония поднятия флага не станет традиционной для 12 июня.

"Это мероприятие для этого года", - сказал он РИА Новости.


В церемонии также приняли участие президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, приехавший в маске, и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. И он, и президент приехали без масок. При этом участники церемонии соблюдали социальную дистанцию. Церемония поднятия флага состоялась под песню "Славься, славься, родина - Россия!" и гимн России.

# Россия
По материалам: ria.ru

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