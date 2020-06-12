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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

Рената Литвинова объяснила посещение квартиры ЕфремоваРената ЛитвиноваКадр из видео Mash

Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Журналистам газеты она рассказала, что приезжала для того, чтобы привезти свою крестницу — дочку Ефремова — Анну Марию. «Я поддержала Соню — его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит», — сказала актриса.

Литвинова призналась, что в тот день не встречалась с Ефремовым. Тогда он был на допросе у следователей. По ее словам, семье актера сейчас очень тяжело.

В квартире Ефремова Литвинову заметили вечером, 11 июня. Тогда она отказалась общаться с журналистами и объяснять свой визит. Артистка — крестная мать 19-летней дочери Ефремова Анны Марии, и, как пишет Telegram-канал Mash, давно общается с его семьей. В гости она зашла всего на несколько минут.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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