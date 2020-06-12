Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти Тверской области приняли решение об отмене фестиваля «Нашествие» в этом году из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Руденя в прямом эфире Тверского вещания телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По его словам, соответствующее решение было принято исходя из предписаний Роспотребнадзора. «Уверен, все относятся к этому с пониманием», — сказал он.

Руденя подчеркнул, что не хотел бы, чтобы трехдневный фестиваль «добавил несколько месяцев проблем» для жителей региона. «Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать», — сказал он.

Рок-фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года. Мероприятие проводится в регионе ежегодно, привлекая более 100 тысяч зрителей. В этом году его планировалось провести с 23 по 26 июля в Завидове Тверской области. Отмечалось, что в 2020 году выступят порядка 70 коллективов, список основных артистов был сформирован еще зимой.

В связи с пандемией коронавирусу по всему миру отменяют или переносят массовые мероприятия. Так, 11 июня стало известно об отмене одного из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella). Представители местных властей объяснили повторный перенос фестиваля ухудшением ситуации с коронавирусом.