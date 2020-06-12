Романов поздравил петербуржцев с Днём России

Анастасия Иванова

Зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днём России — одним из самых «молодых» государственных праздников в отечественном календаре. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

В своем поздравлении парламентарий напомнил, что 12 июня с принятием Декларации о государственном суверенитете России в 1990-ом году и в этот же день в 1991-ом году, когда был избран первый Президент страны, родилась новая Россия — демократическое государство, где действует всенародно избранный парламент, проводятся конкурентные выборы, существует многопартийность, где права и свободы граждан гарантированы Конституцией. «В 1994 году Президент Борис Ельцин подписал указ об учреждении нового государственного праздника и с тех пор 12 июня мы отмечаем начало нового пути нашей страны», — отметил Романов.

Он подчеркнул, что в Декларации о государственном суверенитете России 1990 года было провозглашено главенство Конституции и ее законов.

Михаил Романов указал, что в ситуации выхода страны из коронавирусного кризиса и накануне голосования по поправкам в Конституцию, «особенно ценно то гражданское согласие, которое позволяет стране противостоять любым вызовам и ответственно подходить к решениям, от которых зависит настоящее и будущее нашего государства».

Депутат подчеркнул, что каждый в ответе за то, как будет развиваться наше государство, за то, в какой стране будут расти наши дети. Он пожелал жителям Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья и процветания.

День России утвердил в 1994 году Президент Борис Ельцин. До 2002 года праздник назывался Днём принятия декларации о госсуверенитете, а в народе — Днём независимости. Но, судя по опросам населения тех лет, среди граждан не было понимания сути праздника. В своём выступлении в 1998 года Борис Ельцин предложил 12 июня отмечать как День России. Но официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.