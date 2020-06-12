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Россия спровоцировала вторжение Турции в Ливию - Госдеп

Россия спровоцировала вторжение Турции в Ливию - Госдеп

Госдеп выдвинул обвинения в адрес России из-за вторжения Турции в Ливию. С заявлением выступил Дэвид Шенкер, заведующий в Госдепартаменте делами Ближнего Востока.

"Вмешательство Москвы в дела Ливии привело к интервенции Турции в эту страну", - полагает помощник госсекретаря.

Хотя доводы американской стороны уже опровергнуты российским дипломатом Михаилом Богдановым, Шенкер продолжает на них настаивать.

«Несмотря на прекращение осады Триполи национальной армией Ливии и прошедшие переговоры на прошлых выходных, когда удалось свести ливийских лидеров и открыть возможность для широкого политического диалога, боевые действия были интенсифицированы, благодаря участию иностранцев. Особенно нас обеспокоил продлевающийся наплыв вооружения, военного оборудования и наемников со стороны российской «группы Вагнера», чье присутствие спровоцировало Турцию на интервенцию, которую мы наблюдаем сейчас», - отметил Шенкер.

Отметим, что слова Шенкера, в частности, касательно «российских наемников», не были подтверждены документально. «Длительное вмешательство иностранных сил» помощник генсека Майка Помпео назвал «вызовом как интересам США, так и стабильности Восточного Средиземноморья, ставшей трагедией для населения».

«Ливийцы хотят жить в мире, хотят прекращения иностранного вторжения», - заключил Шенкер.

Между тем, Россия неоднократно заявляла, что заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов уже выступал с опровержением данных неназванных зарубежных источников об участии ЧВК «Вагнер» в составе нацармии маршала Халифы Хафтара. Подобные данные нередко являются подтасовкой в интересах противников Хафтара, в число которых входят и США, - сообщают РИА Новости.

Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда произошло раздробление государства. Восточную часть возглавляет избранное народом правительство, на западе правит парламент Файеза Сарраджа, поддержку которому оказали ООН и Евросоюз. Поскольку столица Триполи относится к западной части, лидер национальной армии пытается вернуть контроль над городом с апреля прошлого года.

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# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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