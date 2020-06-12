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Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыха

Россиян предупредили о проблемах из-за неправильного пляжного отдыхаФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Неправильный пляжный отдых может грозить россиянам рядом заболеваний. Об этом руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал ТАСС.

По его словам, безопасное время для нахождения под солнцем — периоды с с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а максимальное время для плавания — 20 минут для взрослого человека.

Зайцев пояснил, что злоупотребление купанием в соленой воде грозит пересушиваем слизистой носа, что может спровоцировать субатрофический и атрофический ринит. Попадание воды в слуховую трубу способно вызвать евстахиит и тубоотит, а на стенку глотки — фарингит. Кроме того, следует отдавать предпочтение галечным пляжам: песчаная взвесь способна оставаться в околоносовых пазухах. Врач посоветовал промывать после купания нос и ротоглотку чистой водой.

С особой осторожностью к плаванию стоит подходить людям с «ухом пловца» (инфекция ушного канала) и серными пробками, наличие которых рекомендуется проверить у специалиста перед отдыхом — сера может разбухнуть и спровоцировать отит и заложенность уха.

В заключение Зайцев предостерег россиян от прыжков в воду. Такое развлечение может обернуться синуситом из-за гидравлического удара. А занятия дайвингом могут спровоцировать или обострить хронический гайморит, привести к воспалению лобных и основной пазух носа, добавил он.

Ранее отоларинголог предупредил об опасности «передозировки» мороженого. Превышение нормы холодного лакомства может спровоцировать фарингит, вспышку ангины, ларингит, риносинусит и ряд других заболеваний. Чтобы минимизировать риски воспаления горла, врач посоветовал употреблять мороженое с горячим чаем, а также отдавать предпочтение фруктовому льду.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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