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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ногФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета. Об этом в эфире «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова. Выпуск доступен на YouTube-канале программы.

«Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам», — пояснила врач. По ее словам, другими признаками слабого иммунитета можно считать возникновение конъюнктивита, покраснение или сухость глаз, апатию и постоянную усталость.

Врачи призвали при появлении других признаков вирусного или бактериального заболевания, таких как кашель и чихание, сделать иммунограмму — анализ состояния иммунной системы.

В мае врач аллерголог–иммунолог объяснила причину слабого иммунитета у современных людей. Специалистка убеждена, что одним из факторов ослабления иммунитета может быть влияние антибиотиков, из-за чего иммунная система становится менее чувствительной.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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